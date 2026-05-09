Ο Ολυμπιακός γνωστοποίησε την αποστολή που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το μεγάλο ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», το οποίο θα διεξαχθεί την Κυριακή (10/4, 19:30).

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει όλους του τους ποδοσφαιριστές στη διάθεσή του, χωρίς να αντιμετωπίζει κανείς πρόβλημα, πλην του Γιουσούφ Γιαζίτζι, ο οποίος στάθηκε άτυχος για μια ακόμα φορά, παθαίνοντας ρήξη χιαστού, για τρίτη φορά στην καριέρα του.

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή και τους επτά μη κοινοτικούς ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού και θα αποφασίσει την Κυριακή, ποιοι θα είναι οι δύο που θα αφήσει εκτός.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Λουίζ, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Λιατσικούρας, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.