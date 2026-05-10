Η κινητικότητα στο γαλάζιο στρατόπεδο καταγράφεται με κάθε τρόπο μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Αλλοι ακονίζουν τα εσωκομματικά μαχαίρια, άλλοι τα βγάζουν για τα πρώτα μαχαιρώματα. Πρωτοκλασάτοι υπουργοί δραστηριοποιούνται παρασκηνιακά μέσα από τα πολιτικά γραφεία τους εδώ και μήνες, από τότε που στήθηκαν κάλπες για την αναδιάταξη δυνάμεων στις τοπικές οργανώσεις της ΝΔ και για την ανάδειξη των 1.000 συνέδρων του τριημέρου 15-17 Μαΐου στο Metropolitan Expo. Και οι βουλευτές, σε επίπεδο εκλογικών περιφερειών, στήνουν συμμαχίες με συνυποψηφίους τους, σκληραίνοντας από νωρίς και πίσω από τα φώτα τον εσωτερικό ανταγωνισμό.

Οι προσωπικές αγωνίες (όπως, το άγχος της επανεκλογής), οι πικρίες όσων νιώθουν ότι για χρόνια δεν ακούγονται από το «αφ’ υψηλού» κέντρο εξουσίας, οι φιλοδοξίες κάποιων και οι ενέργειες ορισμένων με το βλέμμα στην επόμενη μέρα της ΝΔ αντανακλώνται σε δύο επίπεδα: πρώτον, φέρνουν στο προσκήνιο στιγμιότυπα με σημειολογία – ενδεικτικά τα αλληλοκαρφώματα πίσω από την κλειστή πόρτα της αίθουσας της Ολομέλειας στη συνεδρίαση Κυριάκου Μητσοτάκη και βουλευτών, την Πέμπτη. Δεύτερον, επαναφέρουν κάθε τόσο συζητήσεις, όπως η εκλογολογία και η δελφινολογία – αυτές που ο Μητσοτάκης προτιμά να υποβαθμίζει μιλώντας για «πολιτική κουζίνα» και κουβέντες που αφορούν λίγους πέριξ της πλατείας Κολωνακίου. Στην πραγματικότητα και ο ίδιος έχει στραμμένο τον προβολέα στο κόμμα ενόψει της εθνικής αναμέτρησης σε λίγους ή περισσότερους μήνες και πάντως «σίγουρα μετά τη ΔΕΘ του Σεπτεμβρίου», σύμφωνα με την ιντριγκαδόρικη αποστροφή του στους βουλευτές, με τον Παύλο Μαρινάκη να επιμένει δημοσίως χθες στο «εκλογές θα γίνουν το 2027».

Η στροφή Μητσοτάκη στο κόμμα με ιδιαίτερη προσοχή στις ενδοπαραταξιακές ισορροπίες έχει ακόμα μία εξήγηση: το στοίχημα επαναπροσέγγισης ακροατηρίων του 2023 – της «σιωπηλής πλειοψηφίας» κατά τον Πρωθυπουργό – προϋποθέτει τη μέγιστη συσπείρωση του κόμματος. Και δεν κερδίζεται εύκολα, σύμφωνα με αναλυτές των κυλιόμενων μετρήσεων, σε μια συγκυρία που οι επιτελείς του Μαξίμου ψάχνουν πολιτική διαφυγή από το περιβάλλον της μοιραίας φθοράς της δεύτερης τετραετίας αλλά και της πολιτικής ζημιάς από συσσωρευμένες αστοχίες και εξελίξεις σε σκάνδαλα (του ΟΠΕΚΕΠΕ και των τηλεφωνικών υποκλοπών) με ανοιχτές πολιτικο-δικαστικές εξελίξεις. Εξού και οι διαπιστώσεις από τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, από το συνέδριο της ερχόμενης εβδομάδας και από τον ενδιάμεσο σταθμό του μεγαλύτερου και τελευταίου προσυνεδρίου της ΝΔ σήμερα, Σάββατο, στη Θεσσαλονίκη

(ανα)διαμορφώνουν τις συνθήκες στις τάξεις της ΝΔ καθ’ οδόν προς τις εθνικές κάλπες.

«Πλατφορμα»

Και μόνο τα χαρακτηριστικά του συνεδρίου δείχνουν πολλά:

Σε αυτό σκοπεύουν να παρουσιάσουν την «πλατφόρμα» τους στελέχη που προτίμησαν τη σιωπή στην εξάωρη συνεδρίαση της ΚΟ. Επίσης είναι το πρώτο που θα γίνει με απόντες τους δύο πρώην πρωθυπουργούς Κώστα Καραμανλή ο οποίος επιλέγει την αποχή και Αντώνη Σαμαρά ο οποίος φέρεται ότι ανεβάζει διαρκώς αλλά διακριτικά στροφές για το επόμενο πολιτικό βήμα, σύμφωνα με έμπειρους παρατηρητές, απέναντι στη σημερινή ηγεσία της ΝΔ, αλλά όχι στον κόσμο της παράταξης με την πεποίθηση ότι «η ΝΔ μεταλλάχτηκε σε ένα κόμμα ασπόνδυλο που έχει φθαρεί σε όλα τα επίπεδα». Επιπλέον κυβερνητικά στελέχη έχουν επισημάνει τη σημασία του – ο Δένδιας, π.χ, έχει ορίσει το συνέδριο ως πεδίο εσωκομματικού διαλόγου για το πως το κόμμα θα επανέλθει «στα όρια της παράταξης», υπονοώντας ότι η παράταξη είναι ευρύτερη αλλά σήμερα βρίσκεται έξω από το κόμμα. Και, βέβαια, θα είναι ταυτόχρονα προεκλογικό και εκλογικό.

Η Πολιτική Γραμματεία της ΝΔ που θα εκλεγεί (150 αιρετά μέλη προστίθενται στα 300 ex officio) είναι το ισχυρότερο κομματικό όργανο και μπορεί στη μεγάλη εικόνα να καθρεπτίζει πάντα την ισχύ του προέδρου, ωστόσο κορυφαία στελέχη παίρνουν θέσεις μάχης για αύξηση επιρροής στους γαλάζιους μηχανισμούς και ενίσχυση του προφίλ τους στο κομματικό κοινό. «Προεδρικοί» ζυμώνονται από τον Βορρά έως τον Νότο και «πυρήνες» παικτών με διαφορετικά ερείσματα και οι ίδιοι προσωπικά – όπως οι Κωστής Χατζηδάκης, Νίκος Δένδιας, Κυριάκος Πιερρακάκης, Αδωνις Γεωργιάδης, Μάκης Βορίδης κ.ά. – διεκδικούν προβάδισμα τόσο στη διείσδυσή τους στη διαμόρφωση της κομματικής ανθρωπογεωγραφίας όσο και στην επιρροή τους σε κάθε «φυλή» της γαλάζιας ΚΟ.

Οι ψίθυροι επόμενης μέρας και οι εύθραυστες ισορροπίες αποτυπώθηκαν στη συνεδρίαση της Πέμπτης. Οταν ο Αδωνις Γεωργιάδης κάρφωσε δίχως να κατονομάσει τον Δένδια, ο οποίος σήμερα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Μητσοτάκη. Ή όταν ο Μητσοτάκης με την ατάκα «αν δεν αντέχουμε τη ζέστη, δεν πρέπει να είμαστε στην κουζίνα» δεν άδειασε την κριτική αρκετών (Τάκης Θεοδωρικάκος, Θάνος Πλεύρης, Δημήτρης Καιρίδης, Δημήτρης Μαρκόπουλος κ.ά.) για όσους κινούνται μόνο σε «προστατευμένο» περιβάλλον. Οι αιχμές κατευθύνονται κατά πληροφορίες και σε εξωκοινοβουλευτικούς που αναμένεται να κατέβουν υποψήφιοι (Ειρήνη Αγαπηδάκη, Δημήτρης Παπαστεργίου κ.ά.) αλλά όχι μόνο. «Απολύτως κανένα πρόβλημα δεν υπάρχει (…) Υπάρχουν χαροτοφυλάκια και χαρτοφυλάκια (…) Ο κύριος Δένδιας στην πρώτη τετραετία ήταν υπουργός Εξωτερικών και τώρα είναι υπουργός Αμυνας και ένας εκ των βασικών συντελεστών όπου προώθησε και εκείνος την πολιτική Μητσοτάκη» σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος (Παραπολιτικά 90,1), επιχειρώντας αποδραματοποίηση.

Ο ορίζοντας

Οπως έγραψαν από «ΤΑ ΝΕΑ» την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με όσα συζητούν κατ’ ιδίαν οι γαλάζιοι, το κατά πόσο θα ενταθεί η ανταλλαγή εσωκομματικών «μηνυμάτων» έχει να κάνει (και) με τον εκλογικό ορίζοντα. Το ένστικτο της αυτοσυντήρησης φέρνει και αυτοσυγκράτηση στην έκφραση ενστάσεων και κριτικής, όπως εκτιμάται, όσο μένει ανοιχτό το σενάριο κάλπης σε πέντε – έξι μήνες, ενώ μεγαλύτερα περιθώρια αντεγκλήσεων αφήνει ένα διάστημα 11-12 μηνών μέχρι τις εκλογές. Μεταξύ άλλων μένει να φανούν τα σήματα που θα στείλει – μετά το συνέδριο – η εκλογή νέου γραμματέα. Στη ζυγαριά του Μητσοτάκη κερδίζει αυτή τη στιγμή η επιλογή προσώπου από την ΚΟ, ενός βουλευτή δηλαδή, για την υψηλότερη κομματική θέση στην οποία παραμένει ως μεταβατικός ο γραμματέας Οργανωτικού της ΝΔ Στέλιος Κονταδάκης μετά την έξοδο του Κώστα Σκρέκα.

Από το «Lolita’s» και τον «Μαύρο Γάτο» στο Metropolitan Expo

Πόσες άτυπες πολιτικές συμφωνίες, ενδοπαραταξιακές αγωνίες και εξομολογήσεις νεοδημοκρατών χωρούν στους καναπέδες της Βουλής; Οσα κι αν λένε υπουργοί και βουλευτές στο εντευκτήριο – το επίσημο στέκι των εθνοπατέρων, όπου θέλουν να τρυπώνουν οι δημοσιογράφοι για μια καλύτερη είδηση από εκείνες που βγαίνουν στους κοινοβουλευτικούς διαδρόμους – μάλλον δεν συγκρίνονται με τις συζητήσεις μεταξύ τυρού και αχλαδίου σε άλλα λημέρια.

Οι συναντήσεις στελεχών της ΝΔ μακριά από αδιάκριτα βλέμματα και τεντωμένα αφτιά είναι πυκνές εδώ και μήνες, σε μια παρατεταμένη περίοδο με εμφανείς ή αθέατες εσωκομματικές τριβές. Με συνομιλίες στα κοινά, μυστικά γκρουπ στο WhatsApp, στα οποία συμμετέχουν μέλη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, συμφωνούν τη μέρα, την ώρα, την τοποθεσία: «Τετάρτη, στις 21:30, στο Lolita’s», «Αύριο μεσημέρι στον Μαύρο Γάτο;». Από εκεί και πέρα δεν υπάρχουν ποτέ «πρακτικά» – όχι γραπτώς, τουλάχιστον.

Από τη στιγμή που, για παράδειγμα, ο Νότης Μηταράκης ανέβει τη σκάλα για την πριβέ τραπεζαρία του πρώτου ορόφου στο Lolita’s στο Νέο Ψυχικό, οτιδήποτε ειπωθεί θα μείνει στους τέσσερις κόκκινους τοίχους του ιταλικού εστιατορίου και αφού σβήσουν οι πολυέλαιοι. Το ίδιο εάν, για παράδειγμα, ο Ανδρέας Κατσανιώτης κατεβεί τα σκαλοπάτια του «Μαύρου Γάτου» στο Παγκράτι για να μπει στην ολιγομελή γαλάζια ομήγυρη. «Παρέα είμαστε σε χαλαρή έξοδο. Δεν είναι σκοπός μας, ούτε σχέδια, ούτε αποφάσεις» διατείνονται όσοι έχουν τακτική παρουσία στα τραπεζώματα. «Ορίστε, εγώ διαφωνώ σε πολλά μαζί του, άσε που έχουμε και διαφορετικές “αναφορές”, αλλά μαζί καθόμαστε και τρώμε και το ίδιο πιάτο» λέει βουλευτής Αττικής για συνάδελφό του στην περιφέρεια.

Κλείδωσε νέο ραντεβού

Αυτό που δεν λένε είναι πως πέρα από τις μοσχαρίσιες κοτολέτες στο Ψυχικό ή τα σουτζουκάκια στο Παγκράτι μοιράζονται συνήθως ίδιες ανησυχίες για τον προσανατολισμό της ΝΔ έως και ίδια… νεύρα για πτυχές της κυβερνητικής στρατηγικής και πρόσωπα της κυβερνητικής μηχανής. Λέγεται ότι σε ένα γαλάζιο τραπέζι πρωτοέπεσε η σκέψη για κοινή, αυστηρή πλην εντός ορίων κριτική στο επιτελικό κράτος, που εκφράστηκε τελικά με την ανοιχτή επιστολή (μέσω των «ΝΕΩΝ») των Γιάννη Οικονόμου, Ανδρέα Κατσανιώτη, Γιάννη Παππά, Φώντα Μπαραλιάκο, Θανάση Ζεμπίλη. Λέγεται επίσης ότι έρχεται ακόμα ένα την ερχόμενη εβδομάδα – στις 13 Μαΐου -, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για το «μενού»: θα έχουν περάσει λίγα 24ωρα από τη συνεδρίαση Κυριάκου Μητσοτάκη και βουλευτών και θα μένουν δύο μέρες για την έναρξη του συνεδρίου της ΝΔ στο Metropolitan Expo.

Οι νεοδημοκρατικές συνεστιάσεις πραγματοποιούνται με όλο και διευρυνόμενες συνθέσεις, φαινομενικά αταίριαστες κάποιες φορές. Κι αυτό, μαρτυρά το ρευστό εσωκομματικό σκηνικό. Στελέχη που τους ενώνουν τα χρόνια τους στην ΟΝΝΕΔ, πρόσωπα που εκφράζουν ανοιχτά πια ενστάσεις για την κεντρική γραμμή αλλά και οι μέχρι πρότινος πιο «ήσυχοι», ακόμα και οι «θεσμικοί», μπορεί να βρεθούν μαζί σε γαλάζιο δείπνο: ο γραμματέας της ΚΟ Μάξιμος Χαρακόπουλος, οι αντιπρόεδροι της Βουλής Γιώργος Γεωργαντάς και Γιάννης Πλακιωτάκης, ο νέος κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μαρκόπουλος, πρώην υπουργοί όπως ο Στέλιος Πέτσας, βουλευτές με διαφορετικές καταβολές όπως η Μαρία Αντωνίου, ο Μίλτος Χρυσομάλλης κ.ο.κ.

Το πείραγμα της Ντόρας

Τα ραντεβού κλείνονται από τα βόρεια προάστια, το Κολωνάκι για creamy καπουτσίνο στη Σέκερη ή για σούσι στην Ξενοκράτους, μέχρι τον Πειραιά, τον Ασπρόπυργο για ψητά και τον «Καραβίτη», όπου λόγω μιας κακοκαιρίας προ πενταμήνου δεν υπήρξε και τραπέζωμα του Κυριάκου Μητσοτάκη με 30 βουλευτές του. Από εκεί, το Παγκράτι, έχει ξεκινήσει τις εξόδους η παρέα του Ψυχικού με πρωτοβουλία του Μηταράκη, ο οποίος κρατάει έκτοτε κεντρικό ρόλο στις ζυμώσεις. Ενδεικτικό το προ ημερών πείραγμα της Ντόρας Μπακογιάννη στον πρώην υπουργό ότι τόσες μαζώξεις και η ίδια δεν έχει προσκληθεί ακόμα στο Lolita’s. Την επόμενη φορά, υποσχέθηκε ο Μηταράκης, θα περάσει ο ίδιος να την πάρει από το σπίτι της.