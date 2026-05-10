Σε περισσότερες από 50 χώρες έχει καθιερωθεί να γιορτάζεται, τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου, η ημέρα της Μητέρας.

Για τις 10 Μαΐου στο εορτολόγιο τιμώνται η Σαμαρείτιδα και ο Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής.

Σίμων

Κυριακή της Σαμαρείτιδος

Η 5η Κυριακή μετά το Πάσχα εστιάζει στον διάλογο του Χριστού με τη μετέπειτα Αγ. Φωτεινή στο φρέαρ του Ιακώβ (Ιωάν. 4, 5 – 42). Η ευαγγελική περικοπή της ημέρας ξεκινά με τον Χριστό, έναν Ιουδαίο, να μιλά σε μια Σαμαρείτιδα γυναίκα, καταργώντας τα τείχη μεταξύ ανδρών – γυναικών, Ιουδαίων – Εθνικών και «καθαρών» – «αμαρτωλών».

Άγιος Σίμων ο Απόστολος, ο Ζηλωτής

Ο Απόστολος Σίμων ήταν ένας από τους δώδεκα Μαθητές του Κυρίου και ήταν αδελφός του Ιούδα του Λεββαίου. Ο Άγιος Απόστολος Σίμων ονομάσθηκε ζηλωτής, λόγω της θέρμης και του ζήλου με τον οποίο κήρυττε το λόγο του Ευαγγελίου.