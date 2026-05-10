Συναγερμός έχει ηχήσει στα υπουργεία Εθνικής Αμυνας και Προστασίας του Πολίτη μετά τον εντοπισμό ενός πλωτού – καμικάζι drone στη Λευκάδα, φορτωμένου με εκρηκτική ύλη. Κλιμάκιο του «Πενταγώνου» έσπευσε στη Λευκάδα, όπου ψαράς βρήκε σε σπηλιά του νησιού ένα αγνώστου προέλευσης, προς το παρόν, πλωτό drone που φέρεται ότι είναι ουκρανικής κατασκευής.

Από τις πρώτες έρευνες που έγιναν όταν το παρέλαβε από τον ψαρά το Λιμενικό, δεν βρέθηκαν ναρκωτικά, κάτι που απασχόλησε αρχικά τις ελληνικές Αρχές, καθώς τα καρτέλ ναρκωτικών σε όλο τον κόσμο έχουν αναπτύξει ολόκληρους στόλους για τη μεταφορά ναρκωτικών χωρίς να θέτουν σε κίνδυνο στελέχη τους.

Το κλιμάκιο του ΓΕΕΘΑ ανέλαβε τον έλεγχο καθώς το σκαρί του σκάφους και τα συστήματα που έχει επάνω, και βέβαια το σχήμα του, το κάνουν να μοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με τα πλωτά drones Magura V5 που χρησιμοποιεί το Κίεβο στον τετραετή πλέον πόλεμο με τη Μόσχα. Τα drones του συγκεκριμένου τύπου είναι συνήθως φορτωμένα με εκρηκτικά και χρησιμοποιούνται ως σύγχρονη έκδοση των πυρπολικών, πέφτοντας πάνω σε εχθρικά πλοία, όπου και ανατινάζονται. Μέχρι στιγμής οι Ουκρανοί έχουν χτυπήσει τουλάχιστον 14 πλοία των Ρώσων και τα οκτώ από αυτά έχουν βυθιστεί.

Σε αποστολή ενέδρας

Το γεγονός πως και το συγκεκριμένο στη Λευκάδα βρέθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, γεμάτο με εκρηκτικά αυξάνει τις υποψίες ότι το σκάφος ενδέχεται να ήταν σε αποστολή ενέδρας. «Τα προκαταρκτικά ευρήματα δείχνουν ότι ήταν εξοπλισμένο με τρεις πυροκροτητές», ανέφεραν στο πρακτορείο Reuters ανώνυμοι αξιωματούχοι. Το καλό σενάριο είναι να πρόκειται για μη επανδρωμένο σκάφος της Ουκρανίας που ήταν σε διατεταγμένη αποστολή κάπου στη Μεσόγειο και χάθηκε ο έλεγχος από το κέντρο που το διηύθυνε και αυτό παρασύρθηκε από θαλάσσια ρεύματα μέχρι τη Λευκάδα. Το αρνητικό σενάριο που δυνάμωσε τον συναγερμό σε «Πεντάγωνο» και Κατεχάκη είναι η πλωτή βόμβα να συνδεόταν με κάποια επιχείρηση που σχεδιαζόταν στην ευρύτερη περιοχή. «Οι ερευνητές εξετάζουν εάν το drone προοριζόταν να στοχεύσει πλοία που μεταφέρουν ρωσικό πετρέλαιο στην ευρύτερη Μεσόγειο, δήλωσε πηγή της ακτοφυλακής», γράφει το Reuters. «Μια πηγή στον τομέα ασφάλειας ναυσιπλοΐας είπε ότι το σκάφος μπορεί να ήταν μέρος μιας αποστολής τέτοιων drones ή θα μπορούσε να έχει παρεκκλίνει από την πορεία του έπειτα από βλάβη σήματος», προσθέτει το πρακτορείο.

Το σίγουρο είναι πως στην περιοχή του Ιονίου δεν πλέει στην παρούσα φάση κανένα πολεμικό πλοίο της Ρωσίας. Ωστόσο, όπως έχει φανεί από πρόσφατες επιχειρήσεις των Ουκρανών, στα σκοπευτικά τους δεν έχουν μόνο πολεμικά πλοία, αλλά και εμπορικά που εξυπηρετούν ρωσικά συμφέροντα.

Γεγονός είναι πως η Ουκρανία έχει επεκτείνει τις επιχειρήσεις της με drones στη Μεσόγειο, στοχεύοντας κυρίως τον ρωσικό «σκιώδη στόλο» (shadow fleet) που χρησιμοποιείται για την παράκαμψη των κυρώσεων. Τον Δεκέμβριο του 2025 η Υπηρεσία Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) ανακοίνωσε την πρώτη επιχείρηση με drones σε ουδέτερα ύδατα της Μεσογείου, πλήττοντας το υπό σημαία Ομάν τάνκερ «Qendil». Η επίθεση σημειώθηκε περίπου 96 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης, σε απόσταση άνω των 2.000 χιλιομέτρων από την Ουκρανία.

Μόλις τον περασμένο Μάρτιο η Ρωσία κατηγόρησε την Ουκρανία για επίθεση με πλωτά drones (USV) που οδήγησε στη βύθιση του δεξαμενόπλοιου μεταφοράς LNG «Arctic Metagaz» ανοικτά της Λιβύης. Σύμφωνα με ρωσικές πηγές, τα drones ξεκίνησαν από τις ακτές της Λιβύης. Σύμφωνα με στρατιωτικούς αναλυτές που μίλησαν στα «ΝΕΑ», η Ουκρανία αναπτύσσει μια νέα γενιά «ωκεανοπόρων» πλωτών drones (όπως τα αναβαθμισμένα Sea Baby), ικανών να επιχειρούν σε ανοιχτές θάλασσες και σε μεγάλες αποστάσεις, μετατρέποντας τη Μεσόγειο σε νέα ζώνη εμπλοκής.

Το ενδεχόμενο προβοκάτσιας

Στις έρευνες έχει εμπλακεί και η ΕΥΠ, όπως ήταν αναμενόμενο, καθώς αν το σκάφος δεν συνδέεται με κάποια ουκρανική επιχείρηση που περίμενε κάποιο ρωσικό πλοίο, θα πρέπει να εξεταστεί και το ενδεχόμενο προβοκάτσιας εις βάρος της Αθήνας. Οπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, θεωρείται κρίσιμο να εντοπιστεί η χώρα προέλευσης προκειμένου να διευκρινιστούν και οι λόγοι που βρέθηκε εκεί. Σε τεχνικό επίπεδο, είναι προφανές ότι το πλωτό drone θα γίνει «φύλλο και φτερό» από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να καταγραφεί λεπτομερώς και η τεχνογνωσία πίσω από την κατασκευή του.