Στις θέσεις τους παρέμειναν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Όπως μεταδίδει το ΜEGA, σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος, καθώς οι αλλεπάλληλες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το μπλοκάρισμα στην πληρωμή ενισχύσεων και η ευλογιά των αιγοπροβάτων έρχονται να προστεθούν στα συσσωρευμένα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Στην Κρήτη, αγρότες και κτηνοτρόφοι κλιμακώνουν για δεύτερη μέρα τις κινητοποιήσεις τους και προχώρησαν ήδη σε μπλόκα στον ΒΟΑΚ.

Από τις 14.30 ο δρόμος στον ΒΟΑΚ έχει κλείσει επ’ αόριστον και όπως λένε οι αγρότες, δεν θα ανοίγουν τον δρόμο ανά μία ώρα, όπως έγινε χθες.

Οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν με άνοιγμα του δρόμου μόνο οχήματα έκτακτης ανάγκης.