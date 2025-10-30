Στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης βρέθηκαν εκ νέου οι απευθείας αναθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, με αφορμή την κατάθεση του Σπύρου Καραμπλιάνη, εκπροσώπου της Cognitera SA, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Σύμφωνα με πηγές του ΣΥΡΙΖΑ, η «γαλάζια» διοίκηση του Οργανισμού προχώρησε σε κατατμήσεις έργων και αναθέσεις σε συνδεδεμένες εταιρείες, παρακάμπτοντας τις προβλέψεις του νόμου περί δημοσίων συμβάσεων.

Οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι το 2023 ανατέθηκε απευθείας στην Cognitera η ανάπτυξη του πηγαίου κώδικα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) του 2022, έναντι 699.360 ευρώ, καθώς και σε συνδεδεμένες εταιρείες «ΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΚΟΖΑΝΗΣ», «ΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΡΟΔΟΠΗΣ», «ΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΛΑΡΙΣΑΣ» και «ΡΟΓΕΝΕΣΙΣ ΠΙΕΡΙΑΣ», συνολικού ύψους 151.600 ευρώ. Όπως αναφέρεται, ο πηγαίος κώδικας πληρώθηκε τουλάχιστον τρεις φορές και παραδόθηκε μετά τις πληρωμές.

Κατά την εξέταση του κ. Καραμπλιάνη, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Βασίλης Κόκκαλης, επισήμανε ότι τα έτη 2022 και 2023 ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν διέθετε λειτουργικό πληροφοριακό σύστημα. Οι πληρωμές, όπως ειπώθηκε, πραγματοποιούνταν με φύλλα excel και εντέλλεσθε, χωρίς δυνατότητα πλήρους ιχνηλάτησης, γεγονός που καθιστά δυσχερή τον εντοπισμό πιθανών μη νόμιμων επιδοτήσεων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, από σφάλμα στη χρήση δεδομένων του 2021 αντί του 2022 σε διασταυρωτικό έλεγχο, προέκυψε εσφαλμένη πληρωμή τον Ιούλιο του 2023. Το λάθος αυτό, όπως σημειώνεται, είχε ως αποτέλεσμα να επιβληθούν πρόστιμα στη χώρα από το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο για το έτος υποβολής αιτήσεων ΟΣΔΕ 2022.

Επιπλέον, αναδείχθηκε ότι η εταιρεία ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ, αν και δεν ανήκει στους μετόχους της Cognitera, εδρεύει στην ίδια ταχυδρομική διεύθυνση. Η ΣΥΝΕΛΙΞΙΣ είχε προσφύγει το 2021 στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών κατά ενεργειών του ΟΠΕΚΕΠΕ και της σύμβασης που υπεγράφη τότε με τη NEUROPUBLIC Α.Ε.

Τέλος, οι πηγές του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζουν ότι ο κ. Καραμπλιάνης προκάλεσε εντύπωση, καθώς παραδέχθηκε πως, ενώ ήταν διευθύνων σύμβουλος της Cognitera έως το 2024, απασχολούνταν παράλληλα ως συνεταιριστικός υπάλληλος της ΕΑΣ Αγρινίου. Η συγκεκριμένη Ένωση φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση με τα πλαστά μισθωτήρια για ανύπαρκτα βοσκοτόπια μοναστηριού στα Κύθηρα.