Συνεχίζοντας την κινητοποίηση, που ξεκίνησαν χθες Τετάρτη 29/10, αγροκτηνοτρόφοι του Ηρακλείου λίγο μετά τις 14.30 μ.μ, έκλεισαν και πάλι τα δύο ρεύματα του Βόρειου Οδικού ‘Αξονα Κρήτης, στο ύψος του Καρτερού.

Οι συγκεντρωμένοι είχαν αφήσει από αργά τη νύχτα της Τετάρτης ανοιχτό το δρόμο και αποφάσισαν να τον κλείσουν εκ νέου, σημειώνοντας ότι «το κλείσιμο είναι επ’ αόριστον». Πάντως όπως και χθες, ξεκαθάρισαν ότι από το σημείο θα μπορούν να περνούν οχήματα έκτακτης ανάγκης χωρίς κανένα πρόβλημα. Ήδη, από τα πρώτα κιόλας λεπτά, που έκλεισαν τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ στο συγκεκριμένο σημείο, έχει υπάρξει κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην παλιά Εθνική Οδό και όχι μόνο.