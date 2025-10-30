Σε εξέλιξη βρίσκονται οι συνεδριάσεις της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που οι αγρότες βγαίνουν στους δρόμους με τα τρακτέρ τους, διαμαρτυρόμενοι για τις καθυστερήσεις και τις «σκιές» γύρω από τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Στη Βουλή επικρατεί ένταση, καθώς τα μέλη της Επιτροπής διαφωνούν για το ποιοι θα κληθούν πρώτοι να καταθέσουν – ο αποκαλούμενος «Φράπες» ή άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση, πριν ακόμη εξεταστούν οι πρώην υπουργοί. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι η δίκη των βασικών κατηγορουμένων ξεκινά σύντομα.

Ο τεχνικός σύμβουλος του οργανισμού, που έχει καταθέσει τις τελευταίες ημέρες, δηλώνει άγνοια για το σκάνδαλο των επιδοτήσεων, προκαλώντας αντιδράσεις.

Την ίδια ώρα, ο κ. Σκέρτσος έχει αναφέρει πως από το 2019 υπήρχε γνώση των προβλημάτων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, αν και στη συνέχεια φέρεται να ανασκεύασε, υποστηρίζοντας πως είχαν γίνει «κινήσεις εξυγίανσης». Το αίτημα για την κλήση των κ.κ. Σκέρτσου, «Φραπέ» και Σεμερτζίδου παραμένει εκκρεμές.

«Στις 23 Νοεμβρίου η εκκίνηση των κινητοποιήσεων»

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι ετοιμάζονται να βγουν στους δρόμους τον Νοέμβριο και να στήσουν μπλόκα παντού. Ήδη σε πολλές περιοχές διενεργούνται συνελεύσεις προκειμένου εκπρόσωποί τους να συμμετάσχουν στις 23 Νοεμβρίου στην πανελλαδική σύσκεψη που αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Νίκαιας της Λάρισας.

«Έως τώρα έχει δοθεί ένα ποσό για ζωοτροφές που είναι de minimis και ένα ποσό για τα φερτά υλικά για τη Θεσσαλία που είναι από την κακοκαιρία Daniel του 2023, δηλαδή με 26 μήνες καθυστέρηση για κάποια χωράφια που δεν είχαν καλλιεργηθεί. Είναι περίπου 50 εκατ. ευρώ από τα 660 εκατ. ευρώ που χρωστούν στην περιοχή της Θεσσαλίας», λέει στο thestival.gr ο επικεφαλής της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Σε πολλούς νομούς της Βόρειας Ελλάδας οι συσκέψεις καταγράφουν συσσωρευμένα προβλήματα και αδιέξοδο ως προς την επιβίωση των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Υπό αυτό το πρίσμα εκπρόσωποί τους θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, με την σχεδόν ειλημμένη απόφαση της εξόδου τους στα μπλόκα.

«Έχουν μαζευτεί πολλά αιτήματα γι’ αυτό κι εμείς προετοιμαζόμαστε και κάνουμε παντού συσκέψεις σε όλη την χώρα. Θα βγούμε στους δρόμους για μπλόκα. Είναι αποφασισμένο. Θα κάνουμε τη σύσκεψη και θα εξαγγείλουμε την ημερομηνία εξόδου μας σε όλη την Ελλάδα με τα τρακτέρ. Στις 23 Νοεμβρίου είναι η εκκίνηση των κινητοποιήσεων», τόνισε ο κ. Μαρούδας.