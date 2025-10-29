Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Σήμερα η Κρήτη έχει κλείσει από τρία σημεία, ο ΒΟΑΚ, και περιμένουμε και από όλη την ηπειρωτική χώρα να κάνει το ίδιο, από όλους τους συναδέλφους μας, ειδικά από αυτούς που τους έχουν κατασφάξει τα κοπάδια και δεν τους βρίσκουν μία λύση», λέει στο MEGA ο Λευτέρης Τριανταφυλλάκης, πρόεδρος κτηνοτρόφων νομού Ηρακλείου.

οικονομικό αδιέξοδο

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι διαμαρτύρονται για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχουν περιέλθει, στο οποίο έχει συμβάλει καθοριστικά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Όπως επισημαίνει ο κ. Τριανταφυλλάκης, επέλεξαν τον αποκλεισμό του ΒΟΑΚ καθώς «δεν έχουν άλλον τρόπο».

«Θα αφήσουμε για μία ώρα τους ανθρώπους να αποσυμφορηθεί η κίνηση που υπάρχει, αλλά ο αγώνας μας θα συνεχιστεί έως και 10 ημέρες. 17:00 η ώρα θα ξανακλείσει ο δρόμος. Για όλα τα επείγοντα περιστατικά θα είναι ανοιχτός, για ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας, για παιδιά, αλλά δεν έχουμε άλλον τρόπο και φτάνουμε σε αυτό το σημείο».

Ο δρόμος θα παραμείνει ανοιχτός για μία ώρα προκειμένου οι εργαζόμενοι να επιστρέψουν στις οικίες τους.

«Περιμένουμε από την κυβέρνηση, από τον κ. πρωθυπουργό τον ίδιο μαζί με τον κ. Χατζηδάκη τον αντιπρόεδρο, να μας καλέσει μία επιτροπή ώστε να λύσει τα προβλήματά μας έμπρακτα και όχι με ‘θα’ όπως έκανε ο κ. υπουργός», καταλήγει ο κ. Τριανταφυλλάκης.