Ένα πρωτοφανές περιστατικό συνέβη το βράδυ της Παρασκευής, όταν περίπου στις 2:00 τα μεσάνυχτα, αγρότης από χωριό της Εορδαίας αποφάσισε να μεταβεί μπροστά από την Αστυνομία της Πτολεμαΐδας με το τρακτέρ του, για να διαμαρτυρηθεί για την καθυστέρηση των πληρωμών των αποζημιώσεων που δικαιούται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και για τα όσα συμβαίνουν γενικότερα σε σχέση με τον οργανισμό.

Χωρίς να προκληθούν περαιτέρω προβλήματα, ο αγρότης παρέμεινε έξω από το κτίριο, ενώ συγκεντρώθηκε και κόσμος, αποτελούμενος από περαστικούς οι οποίοι ξαφνιάστηκαν από το γεγονός.

Οι αστυνομικοί επενέβησαν για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβαινε. Κατά τον έλεγχο αλκοτέστ που διενεργήθηκε στον οδηγό του τρακτέρ, διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, με αποτέλεσμα να του επιβληθούν οι προβλεπόμενες κυρώσεις και πρόστιμα.

Το περιστατικό ολοκληρώθηκε με την παραλαβή του τρακτέρ από συγγενικά του πρόσωπα, τα οποία μετέβησαν στο σημείο κατόπιν ειδοποίησης από τους αξιωματικούς της ΕΛΑΣ.

Πηγή: e – ptolemeos