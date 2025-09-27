Τραγικό θάνατο βρήκε το απόγευμα του Σαββάτου 27 Σεπτεμβρίου ένας 49χρονος αγρότης από το Πυρί της Θήβας.

Σύμφωνα με το Star Κεντρικής Ελλάδας, κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών σε κτήμα ιδιοκτησίας του στην περιοχή του Αμπελοχωρίου, το τρακτέρ του ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο άτυχος αγρότης μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.