Στο χρονοδιάγραμμα των πληρωμών προς τους αγρότες, στα μέτρα στήριξης του πρωτογενούς τομέα, αλλά και στις ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών από τις φυσικές καταστροφές, αναφέρθηκε σήμερα (10/11) ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ για τις εκκρεμείς πληρωμές στους αγρότες, ο κ. Κέλλας υπογράμμισε, ότι «για πρώτη φορά εφαρμόζεται το μέτρο 23, ύψους 178,5 εκατομμυρίων ευρώ, που αφορά μια ευρεία γκάμα αγροτικών προϊόντων». Όπως εξήγησε, τα χρήματα αυτά «προέρχονται από ανακατανομή κονδυλίων προγραμμάτων, ώστε να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας, καθώς η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη, με χαμηλές τιμές και μειωμένες παραγωγές».

Ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σημείωσε ακόμη, ότι η βασική ενίσχυση ύψους 600 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί στα τέλη Νοεμβρίου. Παράλληλα, προχωράει η διαδικασία για την έκδοση ΚΥΑ για την ανασύσταση του φυτικού κεφαλαίου λόγω της κακοκαιρίας Daniel ύψους 50 εκατ. ευρώ. Ακόμη, 15 μέρες μετά τη βασική ενίσχυση, θα δοθεί προκαταβολή από τον ΕΛΓΑ ύψους 100 εκατ. ευρώ, για τις ζημιές που προκλήθηκαν λόγω παγωνιάς το 2025.

Ο κ. Κέλλας ανέφερε ότι «ήδη κατεβλήθησαν τα χρήματα ως επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, ενώ έχουν αποπληρωθεί οι ενισχύσεις για τις ζωοτροφές των κτηνοτρόφων σε όλη τη χώρα», προσθέτοντας ότι «στη Θεσσαλία έχουν καταβληθεί επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για χωράφια που έμειναν ακαλλιέργητα λόγω των φερτών υλικών από την κακοκαιρία Daniel».

Υποστήριξε ότι «φέτος υπήρξαν καθυστερήσεις στις πληρωμές λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ», ενώ επισήμανε ότι «για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια οι αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ για τις παγωνιές θα καταβληθούν μέσα σε λίγους μήνες». Πρόσθεσε ότι «οι έλεγχοι στον ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζονται. Μέχρι τώρα στα 1.000 πρώτα ΑΦΜ που ελέχθησαν, έχουν δεσμευτεί ως αχρεωστήτως καταβληθέντα 22 εκατ. ευρώ. Το υπουργείο καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να αποκατασταθεί η ομαλότητα και να στηριχθεί η τοπική οικονομία».

Αναφερόμενος στο ζήτημα της ευλογιάς, ο κ. Κέλλας ξεκαθάρισε, ότι «δεν ήταν απόφαση του υπουργείου να μην γίνει εμβολιασμός. Είναι η επίσημη πρόταση όλων των κτηνιάτρων, των καθηγητών των δυο Πανεπιστημίων που διαθέτουμε, Αριστοτέλειο και Θεσσαλίας, οι οποίοι στη συντριπτική τους πλειοψηφία είναι εναντίον του εμβολίου, καθώς δεν υπάρχει επίσημα αδειοδοτημένο εμβόλιο στην ΕΕ». Πρόσθεσε ότι «στις χώρες όπου εφαρμόζεται ο εμβολιασμός, η νόσος συνεχίζει να υπάρχει και να γίνονται θανατώσεις. Δυστυχώς δεν τηρούνται τα μέτρα βιοασφάλειας, όπως πρέπει να τηρούνται».

Κλείνοντας, ρωτήθηκε για τη συνέντευξη του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, σημειώνοντας: «Δεν θέλω να σχολιάσω μια συνέντευξη ενός πρώην πρωθυπουργού σε μια δύσκολη συγκυρία. Ο Αντώνης Σαμαράς υπήρξε ένας καλός πρωθυπουργός, που κράτησε την Ελλάδα στην Ευρώπη σε κρίσιμες στιγμές». Ο κ. Κέλλας πρόσθεσε ότι «η Νέα Δημοκρατία και η πολιτική της κρίνονται εκ του αποτελέσματος», υπογραμμίζοντας ότι «το γεγονός πως η Ελλάδα εξελίσσεται σε ενεργειακό κόμβο και πύλη εισόδου φυσικού αερίου για την Ευρώπη δείχνει τη δυναμική της χώρας και την αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης. Σε αυτή την εθνική προσπάθεια για την ανόρθωση της οικονομίας δεν περισσεύει κανείς – όλοι πρέπει να είμαστε μαζί», κατέληξε ο ΥφΑΑΤ.