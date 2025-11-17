Στο τέλος του Νοεμβρίου θα γίνουν οι πληρωμές των προνοιακών επιδομάτων από τον ΟΠΕΚΑ, με τους δικαιούχους να βλέπουν τα ποσά να πιστώνονται κανονικά στους λογαριασμούς τους. Όπως κάθε μήνα, ο οργανισμός ακολουθεί τον σταθερό προγραμματισμό του, δίνοντας μία μικρή «ανάσα» σε χιλιάδες νοικοκυριά λίγο πριν κλείσει ο Νοέμβριος.

Η τελευταία εργάσιμη ημέρα για τον μήνα αυτό είναι η Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, ημερομηνία κατά την οποία και καταβάλλονται επίσημα τα επιδόματα. Ωστόσο, όπως συνηθίζεται, η εντολή πληρωμής δίνεται μία ημέρα νωρίτερα, προκειμένου να είναι εγκαίρως διαθέσιμα τα χρήματα. Έτσι, οι περισσότεροι δικαιούχοι θα δουν τις πιστώσεις από το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου.

Πρόκειται για μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται κάθε μήνα, ώστε να αποφευχθούν καθυστερήσεις και να διασφαλιστεί ότι τα ποσά θα εμφανιστούν όσο το δυνατόν νωρίτερα.

Τα 18 επιδόματα

Συνολικά, ο ΟΠΕΚΑ θα καταβάλει 18 επιδόματα στο τέλος του Νοεμβρίου.

Αναλυτικά, διαμορφώνονται ως εξής:

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων

Επίδομα Παιδιού Α21

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά και διατροφής

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα Αλβανίας

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών & Μειονεκτικών Περιοχών

Κόκκινα Δάνεια

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές

Πρόγραμμα «Γέφυρα»

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Προπληρωμένη Κάρτα

Υπενθυμίζεται ότι βρίσκεται σε ισχύ η προπληρωμένη κάρτα για μια σειρά προνοιακά επιδόματα που χορηγεί ο ΟΠΕΚΑ.

Συγκεκριμένα, προβλέπεται η καταβολή του 50% του ποσού μέσω πίστωσης σε ειδική προπληρωμένη κάρτα (το υπόλοιπο 50% σε μετρητά). Η κάρτα είναι υποχρεωτική για όλους τους δικαιούχους, ανεξαρτήτως του αριθμού των επιδομάτων που λαμβάνουν, και εκδίδεται χωρίς κόστος από παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά στην Ελλάδα και σε χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για κάθε είδους αγορά προϊόντων ή υπηρεσιών, εξαιρουμένων των συναλλαγών που αφορούν αγορά όπλων και τυχερά παίγνια.