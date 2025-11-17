Οι άνεργοι ανυπομονούν να δουν το Δώρο Χριστουγέννων στους λογαριασμούς τους. Η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) έχει προγραμματίσει τις πληρωμές για την τρίτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου 2025, με πιθανότερη ημερομηνία την 17η Δεκεμβρίου. Τα χρήματα θα πιστωθούν απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια αίτηση και αφορούν όσους λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, επίδομα μακροχρόνιας ανεργίας ή συμμετέχουν σε προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης που περιλαμβάνουν ετήσιο επίδομα.

Το ποσό που θα λάβουν οι άνεργοι υπολογίζεται με βάση το διάστημα που έλαβαν επίδομα ανεργίας μέσα στο έτος. Όσοι παραμένουν επιδοτούμενοι όλο το χρόνο θα πάρουν το πλήρες Δώρο, ισοδύναμο με έναν επιπλέον μηνιαίο κύκλο επιδότησης. Όσοι έχουν λάβει επιδότηση για μικρότερο διάστημα, θα πάρουν το ποσό αναλογικά.

Μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού από την 1η Απριλίου 2025, το Δώρο Χριστουγέννων ΔΥΠΑ φτάνει τα 540 ευρώ, δηλαδή ισοδυναμεί με ένα πλήρες ημερήσιο επίδομα για ολόκληρη την περίοδο από την 1η Μαΐου έως το τέλος του Δεκεμβρίου 2025.

Για τον υπολογισμό ισχύει ο κανόνας ότι κάθε μήνας επιδότησης αντιστοιχεί σε τρία ημερήσια επιδόματα Δώρου. Αν κάποιος έχει επιδοτηθεί όλο το διάστημα, τότε λαμβάνει 25 ημερήσια επιδόματα συνολικά. Αν δεν συμπληρωθεί πλήρης μήνας επιδότησης, δεν καταβάλλεται Δώρο για εκείνο το διάστημα.

Η Τακτική Επιδότηση Ανεργίας (ΤΕΑ) είναι μια παροχή που χορηγείται σε ασφαλισμένους, ικανούς και διαθέσιμους για εργασία, με εξαρτημένη σχέση εργασίας που είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε από τον εργοδότη, κατά τη διάρκεια της οποίας κατέβαλαν εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ. Η χρονική διάρκεια της επιδότησης κυμαίνεται από πέντε (5) έως δώδεκα (12) μήνες ανάλογα με τις ημέρες εργασίας που πραγματοποίησαν οι δικαιούχοι σε συγκεκριμένα (κρίσιμα) χρονικά διαστήματα πριν από τη λύση ή τη λήξη της εργασιακής τους σχέσης και τον αριθμό ημερησίων επιδομάτων που έλαβαν κατά την τελευταία τετραετία.

Οι συναλλαγές θα ολοκληρωθούν χωρίς να χρειαστεί φυσική παρουσία των δικαιούχων σε υπηρεσίες.

Οι επιταγές και τα επιδόματα που είναι συνδεδεμένα με προγράμματα κατάρτισης ή κοινωφελούς εργασίας εντάσσονται στην ίδια διαδικασία. Η προκαταβολή στοχεύει στη διευκόλυνση των νοικοκυριών σε μια περίοδο αυξημένης κατανάλωσης, αλλά και στην έγκαιρη κάλυψη υποχρεώσεων όπως λογαριασμοί, καύσιμα ή βασικά αγαθά.

Δεν δικαιούνται το Δώρο:

Όσοι δεν είναι ενταγμένοι σε επιδοτούμενο πρόγραμμα ανεργίας,

Όσοι έχουν διακόψει οικειοθελώς την επιδότηση,

Όσοι δεν ανανεώνουν την κάρτα ανεργίας τους σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Η τακτική ανανέωση της κάρτας παραμένει υποχρεωτική, καθώς συνδέεται με την διατήρηση της ιδιότητας του δικαιούχου.

Πότε θα καταβληθεί στον ιδιωτικό τομέα

Στον ιδιωτικό τομέα, η προθεσμία για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων είναι κανονικά μέχρι τις 21 Δεκεμβρίου. Φέτος όμως, επειδή η 21η πέφτει Κυριακή, η πληρωμή θα γίνει νωρίτερα, την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, ώστε οι δικαιούχοι να έχουν τα χρήματα εγκαίρως.