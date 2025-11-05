Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) προσφέρει δύο σημαντικά επιδόματα για τις εργαζόμενες μητέρες, με στόχο την ενίσχυση και τη στήριξή τους κατά την περίοδο της μητρότητας. Πρόκειται για τη Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας και την Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας, οι οποίες μπορούν να αιτηθούν εύκολα μέσω της πλατφόρμας gov.gr ή μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της ΔΥΠΑ.

1. Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας

Η Συμπληρωματική Παροχή Μητρότητας χορηγείται σε ασφαλισμένες του e-ΕΦΚΑ που εργάζονται με σχέση ιδιωτικού δικαίου.

Προϋποθέσεις χορήγησης:

Ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη της άδειας κυοφορίας.

Λήψη επιδόματος κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Συμπλήρωση τουλάχιστον 10 ημερών εργασίας στον ίδιο εργοδότη πριν την άδεια.

Δικαιούχες είναι και οι θετές ή τεκμαιρόμενες μητέρες (π.χ. παρένθετη μητρότητα ή υιοθεσία παιδιού έως 8 ετών).

Ύψος παροχής:

Το ποσό αντιστοιχεί στη διαφορά μεταξύ των κανονικών αποδοχών και του επιδόματος που κατέβαλε ο e-ΕΦΚΑ.

Πώς να κάνετε αίτηση:

Μέσω των e-services της ΔΥΠΑ.

Μέσω ΚΕΠ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

Βεβαίωση e-ΕΦΚΑ για διάρκεια και ποσό επιδότησης.

Βεβαίωση εργοδότη.

Αντίγραφα αποφάσεων επιδόματος ασθενείας (αν υπάρχουν).

Άδεια διαμονής ή εργασίας για πολίτες τρίτων χωρών.

Για θετές μητέρες: έγγραφα ένταξης του παιδιού ή δικαστική απόφαση υιοθεσίας.

2. Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας

Η Ειδική Παροχή Προστασίας της Μητρότητας αφορά εργαζόμενες μητέρες με ενεργή σχέση εξαρτημένης εργασίας και διάρκεια έως 9 μήνες.

Προϋποθέσεις χορήγησης:

Ενεργή εργασιακή σχέση κατά την έναρξη και διάρκεια της άδειας.

Λήψη επιδόματος κυοφορίας και λοχείας από τον e-ΕΦΚΑ.

Ασφάλιση σε κλάδο του e-ΕΦΚΑ ή στον Ειδικό Λογαριασμό Ξενοδοχοϋπαλλήλων.

Δικαιούχες είναι και οι θετές ή παρένθετες μητέρες που πληρούν τις ίδιες προϋποθέσεις.

Η άδεια αυτή χορηγείται μετά την άδεια κυοφορίας και λοχείας ή αντίστοιχη μειωμένου ωραρίου άδεια. Η μητέρα μπορεί να χρησιμοποιήσει την άδεια ολόκληρη ή τμηματικά, με έγγραφη συμφωνία με τον εργοδότη.

Γιατί αξίζει να τη διεκδικήσετε

Αυτά τα επιδόματα αποτελούν σημαντική οικονομική στήριξη για εργαζόμενες μητέρες και θετές ή παρένθετες μητέρες, διευκολύνοντας την επαγγελματική και οικογενειακή ζωή. Η ψηφιοποίηση της διαδικασίας μέσω gov.gr καθιστά την αίτηση γρήγορη, απλή και προσβάσιμη χωρίς απαραίτητη επίσκεψη στις υπηρεσίες.