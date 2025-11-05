Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ολοκλήρωσε την τρίτη φάση της δράσης για την αυτόματη έκδοση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) σε 42.975 ανήλικα τέκνα, συνεχίζοντας τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες των ετών 2023 και 2024. Ο συνολικός αριθμός των ανηλίκων που έχουν λάβει ΑΦΜ μέσω της αυτοματοποιημένης διαδικασίας ξεπερνά πλέον τους 1.169.000.

Οι γονείς των παιδιών που απέκτησαν ΑΦΜ ενημερώθηκαν μέσω e-mail και από τη θυρίδα «Τα Μηνύματά μου» στην ψηφιακή πύλη myAADE, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Τα Μηνύματά μου, ή μέσω της εφαρμογής myAADEapp.

Παράλληλα, έχουν πρόσβαση στα στοιχεία των τέκνων τους μέσα από την ίδια πλατφόρμα, στη διαδρομή Μητρώο & Επικοινωνία > Βεβαιώσεις Μητρώου > Τρέχουσα Εικόνα Φυσικού Προσώπου, επιλέγοντας το πεδίο «Σχέσεις Φυσικού Προσώπου». Η δυνατότητα αυτή παρέχεται και μέσω της εφαρμογής myAADEapp, από την κύρια οθόνη: myWallet > Στοιχεία Μητρώου > Φυσικού Προσώπου > Προεπισκόπηση.

Η νέα διαδικασία διευκολύνει σημαντικά γονείς και κηδεμόνες, καθώς δεν απαιτείται πλέον υποβολή αίτησης ή επίσκεψη στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ για την έκδοση ΑΦΜ. Επιπλέον, απλοποιεί και την απόδοση του Προσωπικού Αριθμού στα ανήλικα τέκνα.

Η επιτυχία της δράσης αποδίδεται στην αξιοποίηση των υπηρεσιών διαλειτουργικότητας με το Μητρώο Πολιτών και την ΕΛΑΣ, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο της ΑΑΔΕ και να ανατρέξουν στο Εγχειρίδιο Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων στη διαδρομή: Εξυπηρέτηση-Ενημέρωση > Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις > Αυτόματη απόδοση ΑΦΜ σε ανήλικα άγαμα τέκνα.