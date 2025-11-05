Το πρόγραμμα «Νταντάδες της Γειτονιάς» επεκτείνεται πανελλαδικά από το τέλος του 2025, προσφέροντας οικονομική στήριξη στις οικογένειες με παιδιά προσχολικής ηλικίας. Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του προγράμματος είναι η δυνατότητα συμμετοχής γιαγιάδων και παππούδων, που πλέον μπορούν να φροντίζουν τα εγγόνια τους και να λαμβάνουν αμοιβή έως 500 ευρώ το μήνα.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2 μηνών έως 2,5 ετών. Οι γονείς λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση για τη φροντίδα των παιδιών στο σπίτι, ενώ οι γιαγιάδες και οι παππούδες μπορούν να ενταχθούν ως επίσημοι φροντιστές, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

Εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριών του προγράμματος.

Ολοκλήρωση ασύγχρονης διαδικτυακής εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας ntantades.gov.gr.

Επιλογή από τους γονείς μέσω της επίσημης πλατφόρμας.

Οι συνταξιούχοι γιαγιάδες ή παππούδες πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους στον ΕΦΚΑ, καθώς ισχύουν ειδικές διατάξεις για εργασία συνταξιούχων.

Πόσο θα αμείβονται οι γιαγιάδες

500 ευρώ το μήνα για πλήρως εργαζόμενους γονείς.

300 ευρώ το μήνα για μερικώς εργαζόμενους ή ανέργους γονείς.

Το ποσό καταβάλλεται υπό μορφή voucher, το οποίο καλύπτει την αμοιβή των φροντιστών στο οικιακό περιβάλλον του παιδιού.

Οδηγίες για την ένταξη στο πρόγραμμα

Η διαδικασία για τις γιαγιάδες και τους παππούδες περιλαμβάνει τρία βασικά βήματα:

Υποβολή αίτησης στην πλατφόρμα ntantades.gov.gr με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Παρακολούθηση ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας howto.gov.gr, που περιλαμβάνει μελέτη εκπαιδευτικού υλικού και απάντηση σε 30 ερωτήσεις αξιολόγησης μέσα σε 45 λεπτά. Απαιτείται επιτυχία 70% και άνω για την ένταξη στο μητρώο. Οριστική εγγραφή στο Μητρώο Επιμελητών/τριών, με επισύναψη τίτλου σπουδών (π.χ. απολυτήριο Γυμνασίου ή πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ) και λήψη μοναδικού αριθμού μητρώου για κάθε φροντιστή.

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι γιαγιάδες μπορούν να συνεχίσουν να φροντίζουν τα εγγόνια τους και να λαμβάνουν την προβλεπόμενη αμοιβή.

Πλεονεκτήματα του προγράμματος για τις οικογένειες

Υποστήριξη οικογενειών με μικρά παιδιά .

Δυνατότητα αξιοποίησης συγγενών ως επίσημων παιδαγωγών .

Οικονομική ενίσχυση τόσο για τις οικογένειες όσο και για τους φροντιστές .

Ενίσχυση της φροντίδας στην κοινότητα και δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για τα βρέφη.

Προϋπολογισμός και επέκταση

Η πιλοτική φάση του προγράμματος υποστήριξε ήδη 950 οικογένειες σε 62 δήμους. Με την πανελλαδική επέκταση, ο συνολικός προϋπολογισμός θα φτάσει τα 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν υπογραφεί 972 συμφωνητικά. Το πρόγραμμα αναμένεται να καλύψει όλες τις οικογένειες σε κάθε δήμο της χώρας μετά τον Μάιο του 2025.