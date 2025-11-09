Λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων αναμένεται να πιστωθούν στους δικαιούχους τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ, σύμφωνα με πληροφορίες. Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο, λόγω των αργιών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, εξετάζεται το ενδεχόμενο οι πληρωμές να πραγματοποιηθούν νωρίτερα από το καθιερωμένο τέλος του μήνα, ώστε οι πολίτες να λάβουν εγκαίρως τα ποσά που δικαιούνται.

Η 22η Δεκεμβρίου θεωρείται η πιθανότερη ημερομηνία πληρωμής, εφόσον επιβεβαιωθεί η απόφαση για επίσπευση.

Την ημέρα εκείνη αναμένεται να καταβληθούν:

-η έκτη δόση του επιδόματος παιδιού (Α21),

-το επίδομα ενοικίου,

-το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (ΚΕΑ),

-τα προνοιακά αναπηρικά και διατροφικά επιδόματα,

-καθώς και τα επιδόματα στεγαστικής συνδρομής.

Αναλυτικότερα θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο:

Επίδομα Παιδιού: 498.799 δικαιούχοι

Επίδομα Στέγασης: 178.272 δικαιούχοι

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.660 δικαιούχοι

Αναπηρικά: 198.990 δικαιούχοι

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 529 δικαιούχοι

Επίδομα Ομογενών: 5.124 δικαιούχοι

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.768 δικαιούχοι

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.260 δικαιούχοι

Επίδομα Γέννησης: 9.245 δικαιούχοι

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 26 δικαιούχοι

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.101 δικαιούχοι

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.187 δικαιούχοι

Υπενθυμίζεται ότι τα επιδόματα Α21-Επίδομα Παιδιού, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα και τα επιδόματα Γέννησης και Αναδοχής πληρώνονται μέσω προπληρωμένων καρτών.