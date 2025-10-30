Διεθνής Οικονομία

Η γερμανική εταιρεία κατασκευής αθλητικών ειδών Puma ανακοίνωσε σήμερα ότι θα προχωρήσει σε περικοπές 900 θέσεων εργασίας σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το τέλος του 2026, ενώ ανακοίνωσε και μια σειρά από μέτρα για την αναζωογόνωση της επιχείρησης και την καταπολέμηση της ραγδαίας πτώσης των πωλήσεων.