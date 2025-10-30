Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι την Παρασκευή 31/10/2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο, συνολικού ύψους 188.108.716 ευρώ.
Συγκεκριμένα:
Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ
Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής:516 δικαιούχοι –171.683ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 609.258