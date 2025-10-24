Ο ΟΠΕΚΑ καταβάλλει σήμερα Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου του 2025, βοηθήματα ύψους 700 και 1.000 ευρώ σε 1.804 τρίτεκνες και σε 523 πολύτεκνες αγρότισσες μητέρες.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), ενημερώνουν ότι σήμερα Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025, θα πιστωθεί η πρώτη δόση του χρηματικού βοηθήματος του ΛΑΕ-ΟΠΕΚΑ, σε τρίτεκνες και πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες.

Το συνολικό ποσό που θα καταβληθεί ανέρχεται σε 1.785.800 ευρώ, εκ των οποίων θα δοθεί 1.262.800 ευρώ σε 1.804 τρίτεκνες και 523.000 ευρώ σε 523 πολύτεκνες μητέρες.

Το ύψος του ποσού του χρηματικού βοηθήματος ανέρχεται σε 700 ευρώ για τις τρίτεκνες και σε 1.000 ευρώ για τις πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες και θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς που γνωστοποίησαν στον ΟΠΕΚΑ κατά την υποβολή της αίτησής τους.

Υπενθυμίζουμε ότι για το έτος 2025, η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 2.350.000 ευρώ το οποίο κατανέμεται σε 2.500 τρίτεκνες και 600 πολύτεκνες δικαιούχες μητέρες.