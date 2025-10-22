Αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε για την πληρωμή των επιδομάτων του ΟΠΕΚΑ, καθώς οι δικαιούχοι θα δουν τα ποσά να πιστώνονται στους λογαριασμούς τους την ερχόμενη Πέμπτη.

Αν και οι πληρωμές πραγματοποιούνται συνήθως την τελευταία εργάσιμη του μήνα, τα χρήματα θα αρχίσουν να εμφανίζονται στα ΑΤΜ από το απόγευμα της προηγούμενης ημέρας, δηλαδή από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό, τα επιδόματα που θα καταβληθούν περιλαμβάνουν σημαντικές κοινωνικές παροχές και ενισχύσεις για ευάλωτες ομάδες πολιτών.

Αναλυτικά, τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ που θα πληρωθούν είναι τα εξής:

Επίδομα Στέγασης

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Αναπηρικά επιδόματα

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

Επίδομα Ομογενών

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων (ν. 1296/1982)

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων

Έξοδα Κηδείας

Επίδομα Γέννησης

Επίδομα Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών

Ενίσχυση για Κόκκινα Δάνεια

Επίδομα για Προστατευόμενα Τέκνα Θανόντων σε Φυσικές Καταστροφές

Ενίσχυση Ευάλωτων Οφειλετών

Επίδομα Αναδοχής

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική Μειονότητα της Αλβανίας

Ενίσχυση Επαγγελματιών Αναδόχων

Η πληρωμή των παραπάνω επιδομάτων αφορά χιλιάδες δικαιούχους σε όλη τη χώρα και αποτελεί σημαντική οικονομική ανάσα ενόψει του τέλους του μήνα.