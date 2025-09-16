Στη διάθεση των δικαιούχων παραμένει η ψηφιακή πλατφόρμα για τη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών που διαμένουν μόνιμα σε Ορεινές και Μειονεκτικές Περιοχές για τουλάχιστον δύο χρόνια.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση oreina.epidomata.gov.gr ή μέσω του ιστότοπου του ΟΠΕΚΑ, ενώ η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων λήγει στις 30 Οκτωβρίου 2025.

Η ενίσχυση ανέρχεται σε:

600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος δεν υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ ανά έτος.

300 ευρώ ετησίως, για οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος μεταξύ 3.000 και 4.700 ευρώ ανά έτος.

Όσοι είχαν απορριφθεί το 2024, οφείλουν να υποβάλουν νέα αίτηση, ώστε να εξεταστεί εκ νέου αν πληρούν τα κριτήρια. Αντίστοιχα, όσοι είχαν εγκριθεί πέρυσι, θα πρέπει να επικαιροποιήσουν την εκκρεμή αίτηση του 2025, μέσω email ή sms που θα λάβουν, και να συμπληρώσουν τυχόν επιπλέον στοιχεία.

Όποιοι ωφελούμενοι θέλουν, μπορούν να απευθύνονται και στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν αντ’ αυτών, το σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.

Μετά την υποβολή πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων μέσω της ΑΑΔΕ, ενώ οι αιτούντες ενημερώνονται για την πορεία της αίτησής τους με ηλεκτρονικό μήνυμα ή sms.

Σε κάθε περίπτωση, για να θεωρηθεί έγκυρη η αίτηση, απαιτείται η οριστική υποβολή της στην πλατφόρμα.