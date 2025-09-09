Μέσω της ηλεκτρονικής του πλατφόρμας ο ΟΠΕΚΑ χορηγεί οικονομική ενίσχυση για κάθε παιδί που τοποθετείται σε αναδοχή. Η ενίσχυση στοχεύει να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες των παιδιών και να στηρίξει ουσιαστικά τις οικογένειες που αναλαμβάνουν αυτή την ευθύνη. Το ποσό διαφέρει ανάλογα με την κατάσταση του παιδιού και μπορεί να συνεχιστεί ακόμη και μετά την ενηλικίωσή του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής «Διαχείριση Αιτήσεων Οικονομικής Ενίσχυσης Αναδοχής», βάσει των στοιχείων που τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

Προϋποθέσεις δικαιούχων:

Εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών Ανηλίκων.

Έκδοση απόφασης τοποθέτησης του παιδιού σε οικογένεια.

Υποβολή αίτησης στην ηλεκτρονική εφαρμογή του ΟΠΕΚΑ.

Ποιο είναι το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε:

525 ευρώ το μήνα για παιδιά τυπικής ανάπτυξης.

750 ευρώ το μήνα για παιδιά με αναπηρία.

Επιπλέον, το ποσό αυξάνεται αν το παιδί λαμβάνει άλλα επιδόματα αναπηρίας από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Πώς καταβάλλεται η οικονομική ενίσχυση

Η οικονομική ενίσχυση καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, μέσω κατάθεσης σε λογαριασμό πληρωμών (ΙΒΑΝ). Η πληρωμή γίνεται για όσο διάστημα διαρκεί η αναδοχή και μπορεί να συνεχιστεί ακόμα και μετά την ενηλικίωση του παιδιού, υπό συγκεκριμένες συνθήκες.

Διαδικασία υποβολής αίτησης

Οι ανάδοχοι γονείς υποβάλλουν αίτηση μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής του Ο.Π.Ε.Κ.Α., χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς τους κωδικούς TAXISnet. Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται πλήρως και να υποβάλλεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

Η οικονομική ενίσχυση στοχεύει να υποστηρίξει τις οικογένειες που αναλαμβάνουν την ευθύνη της αναδοχής και να εξασφαλίσει την ευημερία των παιδιών που έχουν ανάγκη.