Από σήμερα, Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025, έως και την Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου, οι φοιτητές που δεν υπέβαλαν αίτηση στην πρώτη προθεσμία (30/6/2025 – 31/7/2025) έχουν εκ νέου τη δυνατότητα να διεκδικήσουν το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα.

Πώς να κάνετε αίτηση για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα:

Επισκεφθείτε την εφαρμογή stegastiko.minedu.gov.gr.

Συνδεθείτε χρησιμοποιώντας τα στοιχεία σας TAXISnet (όνομα χρήστη (username) και κωδικό (password) που σας έχει δώσει η Α.Α.Δ.Ε.).

Ακολουθήστε τα βήματα της ηλεκτρονικής αίτησης για να υποβάλετε τα απαραίτητα στοιχεία.

Ελέγξτε προσεκτικά όλα τα στοιχεία πριν την οριστική υποβολή.

Tip: Κρατήστε αποθηκευμένο το αντίγραφο της αίτησης για κάθε περίπτωση.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, την οποία μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.