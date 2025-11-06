Ο ΟΠΕΚΑ εγκαινιάζει για το 2025 πιλοτικό πρόγραμμα παροχής χρηματικών βραβείων – υποτροφιών ύψους 1.000 ευρώ σε 650 μαθητές και μαθήτριες που πέτυχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις και εισέρχονται για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι τα τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

Εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο εκπαιδευτικό ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (2025). Η μητέρα τους είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΟΠΕΚΑ και έχει τρία ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα που επίσης δικαιούνται παροχές.

Σημειώνεται ότι ως εξαρτώμενα θεωρούνται και τα παιδιά που λαμβάνουν παροχές από τον πατέρα ή έχουν δικαίωμα σε σύνταξη ορφανικής ή αναπηρίας, καθώς και παραπληγικό επίδομα.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από την άμεσα δικαιούχο μητέρα μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα του ΟΠΕΚΑ: www.opeka.gr

Προθεσμία: 10 Νοεμβρίου έως 1 Δεκεμβρίου 2025

Η αίτηση λειτουργεί και ως υπεύθυνη δήλωση (ν. 1599/1986).

Πρέπει να δηλωθεί ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN) του δικαιούχου ή συνδικαιούχου για την κατάθεση του βραβείου.

Δικαιολογητικά

Για την πιστοποίηση των προϋποθέσεων μπορεί να ζητηθούν:

Βεβαίωση επιτυχίας στις πανελλαδικές του 2025

Βεβαίωση εγγραφής στο τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα

Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης ή άλλες βεβαιώσεις που αποδεικνύουν την οικογενειακή και ασφαλιστική κατάσταση των παιδιών

Έλεγχος αιτήσεων και κλήρωση

Οι αιτήσεις ελέγχονται ηλεκτρονικά ή με δικαιολογητικά για την ακρίβεια των στοιχείων.

Εάν οι αιτήσεις υπερβούν τους 650 δικαιούχους, θα γίνει ηλεκτρονική κλήρωση για την τελική επιλογή.

Καταβολή χρηματικού βραβείου

Μετά τον έλεγχο και την κλήρωση, το χρηματικό βραβείο των 1.000 € θα καταβληθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.