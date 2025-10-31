Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο στους δικαιούχους, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 188.108.716 ευρώ και αφορά περισσότερους από 609.000 δικαιούχους, καλύπτοντας μεταξύ άλλων το Επίδομα Στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα και το Επίδομα Γέννησης.
Συγκεκριμένα:
Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ
Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ
Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ
Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής:516 δικαιούχοι –171.683ευρώ
Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ
Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ
Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ
Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ
Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ
Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ
Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ
Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ
Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ
Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ
Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ
Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ
Σύνολο δικαιούχων: 609.258
Σύνολο καταβολών: 188.108.716 ευρώ