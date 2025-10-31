Το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ενημερώνει ότι σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, θα καταβληθούν τα επιδόματα για τον μήνα Οκτώβριο στους δικαιούχους, μέσω του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ). Το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 188.108.716 ευρώ και αφορά περισσότερους από 609.000 δικαιούχους, καλύπτοντας μεταξύ άλλων το Επίδομα Στέγασης, το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, τα αναπηρικά επιδόματα και το Επίδομα Γέννησης.

Συγκεκριμένα:

Επίδομα Στέγασης: 175.148 δικαιούχοι – 20.915.876 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 159.472 δικαιούχοι –37.040.658 ευρώ

Αναπηρικά: 200.370 δικαιούχοι –94.063.944 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής:516 δικαιούχοι –171.683ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.063 δικαιούχοι –178.622 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.663 δικαιούχοι –4.868.812 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.477 δικαιούχοι – 9.431.102 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 71 δικαιούχοι – 56.760 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 10.259 δικαιούχοι – 13.637.450 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 3.727δικαιούχοι – 1.908.000 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.576 δικαιούχοι–244.531 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι – 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 337 δικαιούχοι –36.053 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής:582 δικαιούχοι – 460.190 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού:2.205 δικαιούχοι –1.721.171 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.771 δικαιούχοι 3.352.863 ευρώ

Σύνολο δικαιούχων: 609.258

Σύνολο καταβολών: 188.108.716 ευρώ