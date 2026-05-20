Στάση αναμονής τηρεί η Αθήνα, έχοντας στο συρτάρι «έτοιμα τα σενάρια για οτιδήποτε», την ώρα που πληθαίνουν τα δημοσιεύματα στα τουρκικά ΜΜΕ σχετικά με την πρόθεση της Αγκυρας να καταθέσει νομοσχέδιο που θα αποτυπώνει σε εσωτερικό κανονιστικό κείμενο την ανυπόστατη θεωρία της «Γαλάζιας Πατρίδας». Το θέμα του προκλητικού νομοσχεδίου έχει ήδη συζητηθεί μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον κύπριο πρόεδρο να προϊδεάζει για ευρωπαϊκή αντίδραση στο πλαίσιο κοινών προληπτικών διαβημάτων.

Ενδεικτική, πάντως, του σκηνικού έντασης που διαμορφώνεται ήταν και η χθεσινή αντίδραση του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας στην αναδημοσίευση της πρωθυπουργικής ανάρτησης από πλευράς ελληνικού υπουργείου Εξωτερικών, με αφορμή την Ημέρας Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. «Καλούμε την Ελλάδα αντί να διαστρεβλώνει τα γεγονότα και να αναμοχλεύει εχθρότητα από την Ιστορία να υιοθετήσει μια στάση που θα ενισχύει τις διμερείς μας σχέσεις μέσα σε πνεύμα ειρήνης και συνεργασίας», ανέφερε, μεταξύ άλλων, το τουρκικό ΥΠΕΞ, απαντώντας στον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος έκανε λόγο για «ένα από τα πιο τραγικά κεφάλαια της σύγχρονης Ιστορίας».

Ο Σαμαράς ζητεί έκτακτη σύνοδο της ΕΕ

Με φόντο την υποβόσκουσα ελληνοτουρκική ένταση που δείχνει τάσεις περαιτέρω κλιμάκωσης, πίεση ασκείται πλέον έντονα και στο εσωτερικό μέτωπο, με κυρίαρχη φωνή αυτή του Αντώνη Σαμαρά που καλεί την κυβέρνηση να ζητήσει αμέσως τη σύγκληση συνόδου κορυφής της ΕΕ υπό το πρίσμα των τουρκικών απειλών κατά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. «Δεν μπορεί να παραμένουμε αδρανείς όταν η Τουρκία εκτελεί σχεδιασμούς με βάθος δεκαετιών. Ας ξυπνήσουμε επιτέλους!», ανέφερε σε χθεσινή του ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός. Με αφορμή τις παρεμβάσεις Σαμαρά, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε ήδη σχολιάσει στο συνέδριο του «Κύκλου Ιδεών», πως «από το να εκφράζουμε την άποψή μας έως το να επιτιθέμεθα σε κεντρικές επιλογές της κυβέρνησης με την οποία υποτίθεται ότι στοιχιζόμαστε, ή να την υπονομεύουμε, υπάρχει μια σοβαρή απόσταση».

Ερωτηθείς σχετικά με το κατά πόσο υπάρχουν περιθώρια διπλωματικών ελιγμών μέσω των οποίων θα μπορούσε να προληφθεί η διαφαινόμενη ένταση εφόσον κατατεθεί το τουρκικό νομοσχέδιο, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας σημείωσε πως «η ιδιαιτερότητα της μονομέρειας είναι ότι δεν ελέγχεται από άλλον». Παράλληλα τόνισε πως υπάρχουν «φόρα» εντός των οποίων η Ελλάδα δύναται να αντιδράσει, ενώ υπογράμμισε την ύπαρξη ισχυρών συμμαχικών δυνάμεων «οι οποίες έχουν λόγο και μπορούν να επιβάλλουν δεδομένα». Οπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, «η Ελλάδα έχει τα μέσα να το διαχειριστεί και προληπτικά και κατασταλτικά».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και η υφυπουργός Εξωτερικών Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου, η οποία δήλωσε πως η χώρα μας θα τοποθετηθεί όταν υπάρξει πλήρης εικόνα για το τουρκικό, προεξοφλώντας, παράλληλα, πως «η Ελλάδα θα υπερασπιστεί τα συμφέροντά της».