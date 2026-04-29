Από το βήμα του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για τη Θαλάσσια Ασφάλεια, που διεξήχθη χθες στο Ίδρυμα Ευγενίδου υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας υπό την πρόσθετη ιδιότητα του κεντρικού ομιλητή του συνεδρίου εξαπέλυσε πυρά κατά της Τουρκίας με φόντο τις προκλήσεις με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η χώρα μας εξαιτίας του ότι, όπως είπε ο ίδιος, έχουμε έναν γείτονα που καταναοεί το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας με ένα μάλλον ιδιόμορφο τρόπο.

«Για παράδειγμα, οι αγαπητοί μας φίλοι στη γειτονική Τουρκία ισχυρίζονται ανοιχτά ότι τα νησιά δεν έχουν δικαίωμα σε υφαλοκρηπίδα. Ότι τα νησιά, όσο μεγάλα και αν είναι, για παράδειγμα η Κρήτη, δεν έχουν δικαίωμα σε ΑΟΖ, ότι τα νησιά του Αιγαίου βρίσκονται στην ασιατική υφαλοκρηπίδα. Αυτοί οι ισχυρισμοί παρουσιάζονται με σοβαρότητα σε διεθνή φόρουμ, αν και πρέπει να σας πω ότι αν ένας πρωτοετής φοιτητής, που παρακολουθεί μαθήματα Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας, έγραφε κάτι τέτοιο, είτε θα αποτύγχανε παταγωδώς στις εξετάσεις, είτε οι συμφοιτητές του θα γελούσαν μέχρι δακρύων. Αλλά, και πάλι, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτό το είδος θέσης σε σοβαρά φόρουμ ανά τον κόσμο», επεσήμανε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, σημειώνοντας πως η Ελλάδα ανέκαθεν διακήρυττε πως η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας είναι ένα «Ιερό Ευαγγέλιο» για εμάς, για την παγκόσμια οικονομία και για όλα τα κράτη του κόσμου.

Κάνοντας ειδική αναφορά στο πώς θα προστατεύεται στο εξής το Αιγαίο, ο Νίκος Δένδιας εξήγησε πως η προστασία μελλοντικά θα είναι καλύτερη και οικονομικά πιο συμφέρουσα ενώ, όπως ανέφερε, θα περιλαμβάνει πυραύλους, μη επανδρωμένα σκάφη, μικρότερα σκάφη στην επιφάνεια της θάλασσας καθώς και μη επανδρωμένα σκάφη κάτω από την επιφάνεια. «Έτσι, θα προστατεύσουμε το Αιγαίο με οικονομικότερο τρόπο σε σχέση με το παρελθόν και θα εξασφαλίσουμε στις μεγαλύτερες πλατφόρμες μας ελευθερία λειτουργίας και ελευθερία αποτροπής», επεσήμανε ο υπουργός, προσθέτοντας πως «η Ελλάδα δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει τουρκοκεντρική».

Όπως υπογράμμισε ο Νίκος Δένδιας, «η Τουρκία δεν είναι το κύριο πρόβλημά μας και δεν πρέπει να είναι το κύριο πρόβλημά μας. Θα πρέπει απλώς να είμαστε αρκετά ικανοί για να αποτρέψουμε οποιαδήποτε απειλή προέρχεται από γείτονές μας».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, αφού παρέθεσε κάθε πτυχή της Ατζέντας 2030 καθώς και της Ασπίδας του Αχιλλέα – με ειδική αναφορά στις δυνατότητες που θα έχει προσεχώς η Ελλάδα και στο διάστημα, με δορυφορικό σύστημα το οποίο θα παρέχει στις Ένοπλες Δυνάμεις φωτογραφίες άμεσα διαθέσιμες για ανάλυση καθώς και με τον πρώτο ελληνόκτητο δορυφόρο επικοινωνίας – στη συνέχεια, εξήγησε κωδικοποιημένα πώς η Ελλάδα περνά στη νέα εποχή σε ό,τι αφορά τις αμυντικές της δυνατοτητες.

«Μεταβαίνουμε από ένα παραδοσιακό περιβάλλον που περιλαμβάνει έναν αριθμό φρεγατών και άλλων πλοίων, σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον στο οποίο μη επανδρωμένα πλοία, σύγχρονες πλατφόρμες, δορυφόροι και ανθρώπινο δυναμικό, υπό μια ολιστική προσέγγιση που ονομάζεται «Ασπίδα του Αχιλλέα», με τη χρήση σύγχρονου εξοπλισμού επικοινωνίας, θα είναι σε θέση να εγγυηθούν στο όνομα της Ελληνικής Δημοκρατίας, τη θαλάσσια ασφάλεια στις περιοχές όπου έχουμε ζωτικό συμφέρον», ανέφερε ο υπουργός.

Για το ειδικό σενάριο σύμφωνα με το οποίο κάποιος καταλαμβάνει ένα μικρό ελληνικό νησί – με τον Δένδια να «φωτογραφίζει» την Τουρκία λέγοντας «όπως μας είπαν ότι κάποιος θα έρθει τη νύχτα» – ο υπουργός Εθνικής Άμυνας τόνισε πως «σε μελλοντική περίπτωση ο πιθανός εισβολέας θα πρέπει να έχει κατά νου ότι έχουμε την ικανότητα και θα έχουμε την ικανότητα να απαντήσουμε με έναν σημαντικό αριθμό στρατηγικών πυραύλων από πλατφόρμες που θα αναπτυχθούν όχι μόνο στο Αιγαίο αλλά και στην Ανατολική Μεσόγειο και όπου θεωρούμε χρήσιμο, και οι πλατφόρμες θα προστατεύονται».

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη ναυτική επιχείρηση «ΑΣΠΙΔΕΣ», ο Δένδιας άφησε εκ νέου αιχμές για την ΕΕ, σημειώνοντας – με φόντο τη συμμετοχή στην Ερυθρά Θάλασσα μόνο Ελλάδας και Ιταλίας με πλοία – πως «αν θέλουμε να μας πάρουν στα σοβαρά» ως γεωπολιτική οντότητα, «πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα από αυτό ως Ευρώπη».