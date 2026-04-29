Να αποφύγει ένα σκηνικό ευθείας σύγκρουσης με βουλευτές σε δημόσια θέα θέλει το Μέγαρο Μαξίμου και επιχειρεί να αποδραματοποιήσει τις επικρίσεις των τελευταίων ημερών. Απέναντι σε βολές, αιχμές και προβληματισμούς μελών της Κοινοβουλευτικής Ομάδας για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους και για συγκεκριμένους εκπρόσωπους του – κυρίως, τον Άκη Σκέρτσο με αφορμή πρόσφατη ανάρτησή του περί «πελατειακών σχέσεων»-, έρχονται παραινέσεις για αυτοσυγκράτηση και χαμηλούς τόνους στη δημόσια σφαίρα.

Η επιστολή πέντε γαλάζιων βουλευτών της περιφέρειας με παραλήπτη το Μαξίμου (μέσω των «ΝΕΩΝ») και με την οποία ασκήθηκε κριτική στο επιτελικό κράτος και ζητήθηκε ενίσχυση του ρόλου του βουλευτή έβγαλε στο προσκήνιο μια υπαρκτή συζήτηση στο εσωτερικό της ΝΔ εδώ και καιρό. Και προκάλεσε μπαράζ «απαντήσεων» από στελέχη του Μαξίμου χθες – μαζί και του ίδιου του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ενδοοικογενειακοί καβγάδες

Στη μεγάλη εικόνα αυτές κινούνται σε λογική…. «παύσατε πυρ» στο εσωκομματικό πεδίο. Διότι στην κυβερνητική έδρα ξορκίζουν ένα κλίμα εσωστρέφειας και διαρκών «ενδοοικογενειακών» καβγάδων ενόψει της συνεδρίασης της ΚΟ της ΝΔ την επόμενη εβδομάδα και του κομματικού συνεδρίου στις 15-17 Μαΐου.

Όμως και κάποιοι εκ των «5» που συνυπέγραψαν την κοινή παρέμβαση (Γιάννης Οικονόμου – Φθιώτιδα, Ανδρέας Κατσανιώτης – Αχαΐα, Φώντας Μπαραλιάκος – Πιερία, Γιάννης Παππάς –Δωδεκάνησα, Αθανάσιος Ζεμπίλης – Εύβοια) δεν έδειξαν διάθεση να τραβήξουν το σκοινί στις πρώτες δημόσιες τοποθετήσεις τους μετά τη δημοσιοποίηση της επιστολής.

«Επιτελικό κράτος σημαίνει…»

Ήδη από χθες, στη διάρκεια του προσυνεδρίου στο Ναύπλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε τον ορισμό – κατά τον ίδιο – του επιτελικού κράτους, το οποίο υπερασπίστηκε (όπως και τον στενό συνεργάτη του, τον υπουργό Επικρατείας), όπως αναμενόταν. «Επιτελικό κράτος σημαίνει αν κολλήσει κάπου ένα έργο θα χτυπήσει ένα καμπανάκι και κάποιος θα ασχοληθεί (…) να κάνουμε υπουργικό συμβούλιο κάθε μήνα (…) να έχουμε προγραμματισμό του κυβερνητικού έργου στην αρχή του χρόνου (…) σημαίνει αυτή τη σύνθετη άσκηση του να κυβερνάς μια χώρα να την κάνουμε πιο απλή» είπε μεταξύ άλλων, υπεραμυνόμενος ενός μοντέλου που «φέρνει πιο κοντά την τεχνοκρατική και την πολιτική αντίληψη».

Βεβαίως ανέφερε ότι «όσοι επιμένουν να βρίσκουν διαχωριστικές γραμμές μεταξύ δήθεν τεχνοκρατών που διορίζονται και πολιτικών που εκλέγονται, δεν αντιλαμβάνονται ότι στη ΝΔ είμαστε μια ομάδα, ένα ανοιχτό δημοκρατικό κοινοβουλευτικό κόμμα. Είμαστε μία οικογένεια και για αυτό προχωράμε τελικά μπροστά».

Είχε προηγηθεί ο Άκης Σκέρτσος με επίκληση κι εκείνος της ενότητας στο κυβερνών κόμμα: «Ο εχθρός δεν είναι μέσα, ο αντίπαλος μας είναι έξω, είναι τα προβλήματα της κοινωνίας».

Η διάταξη για τα πολιτικά πρόσωπα

Από τη στιγμή που απελευθερώθηκαν φωνές στο εσωτερικό της ΚΟ, ιδίως σε ό,τι αφορά τον ρόλο του βουλευτή και το κατά πόσον συνδέεται με το κέντρο λήψης των αποφάσεων, στον απόηχο της κυβερνητικής διαχείρισης των εξελίξεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει επιχειρήσει σήματα στήριξης των βουλευτών του. Ενδεικτικές οι αποστροφές του ότι «σηκώνουν ένα σταυρό» ή και οι πρωθυπουργικές αναφορές στο τεκμήριο της αθωότητας (μαζί και οι διαβεβαιώσεις ότι θα βρίσκονται στα ψηφοδέλτια βουλευτές των οποίων αίρεται η ασυλία).

Νεότερα μηνύματα αναμένονται σήμερα το απόγευμα, έστω και εμμέσως, από τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Κι αυτό γιατί στο τραπέζι μπαίνει νομοθετική πρωτοβουλία για ταχύτερη εκδίκαση υποθέσεων πολιτικών προσώπων. Την επαναφορά τέτοιας διάταξης (καταργήθηκε το 2019) είχε προαναγγείλει από τη Βουλή ο Μητσοτάκης.

Αυστηρές προθεσμίες

Εκείνη το πλαίσιο όριζε ότι οι υποθέσεις πολιτικών για ποινικά αδικήματα εξετάζονται κατά απόλυτη προτεραιότητα. Συγκεκριμένα μέσα σε δύο μήνες από τη διαβίβαση στον εισαγγελέα των στοιχείων οφείλει η υπόθεση να έχει κριθεί, είτε για αρχειοθέτηση είτε για παραπομπή.

Ως προς την ανάκριση, για κακουργήματα δεν μπορεί να κρατήσει πάνω από τέσσερις μήνες, ενώ σε περίπτωση δίκης και καταδίκης η έφεση οφείλει να προσδιοριστεί μέσα σε δύο μήνες από τη μέρα έκδοσης της πρωτόδικης απόφασης.