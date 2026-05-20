Σε υψηλά επίπεδα διατηρούνται οι τιμές των καυσίμων στη χώρα, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων για την Τρίτη, 19 Μαΐου 2026.

Η πανελλήνια μέση τιμή για την αμόλυβδη βενζίνη των 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,126 ευρώ ανά λίτρο, επιβεβαιώνοντας τις έντονες πιέσεις που δέχονται οι προϋπολογισμοί των νοικοκυριών, την ώρα που οι αποκλίσεις ανάμεσα στην ηπειρωτική Ελλάδα και τις νησιωτικές περιοχές παραμένουν χαοτικές.

Κατά τη χθεσινή ημέρα, οι μέσες τιμές λιανικής πώλησης για όλη την επικράτεια, βάσει των στοιχείων από χιλιάδες πρατήρια, διαμορφώθηκαν ως εξής:

Αμόλυβδη 95 οκτ.: 2,126 €/λτ. (Γενικός μέσος όρος από 4.411 πρατήρια)

Αμόλυβδη 100 οκτ.: 2,314 €/λτ. (Από 2.806 πρατήρια)

Diesel Κίνησης: 1,817 €/λτ. (Από 4.726 πρατήρια)

Υγραέριο κίνησης (Autogas): 1,182 €/λτ. (Από 1.152 πρατήρια)

Γεωγραφικές ανισότητες: Πρωταθλητές της ακρίβειας τα νησιά

Η ανάλυση των στοιχείων ανά νομό αναδεικνύει για ακόμα μια φορά το βάρος που σηκώνουν οι κάτοικοι και οι επισκέπτες των νησιωτικών συμπλεγμάτων, με τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα να βρίσκονται στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Οι 3 ακριβότεροι νομοί (Αμόλυβδη 95 οκτ.)

Νομός Κυκλάδων: 2,256 €/λτ. (με το Diesel κίνησης να αγγίζει τα 1,992 €/λτ.)

Νομός Δωδεκανήσου: 2,203 €/λτ.

Νομός Κεφαλληνίας: 2,177 €/λτ.

Στον αντίποδα, οι καταναλωτές στην ηπειρωτική χώρα εντοπίζουν ελαφρώς χαμηλότερες τιμές, με τη Φλώρινα και τη Χίο (λόγω ειδικών καθεστώτων ή τοπικού ανταγωνισμού) να καταγράφουν τις χαμηλότερες τιμές στην 95άρα.

Οι 3 φθηνότεροι νομοί (Αμόλυβδη 95 οκτ.)

Νομός Φλωρίνης / Νομός Χίου: 2,097 €/λτ.

Νομός Πιερίας: 2,101 €/λτ.

Νομός Σερρών: 2,103 €/λτ.

Η κατάσταση στα μεγάλα αστικά κέντρα

Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, όπου συγκεντρώνεται ο μεγαλύτερος όγκος των καταναλωτών, οι τιμές κινήθηκαν πολύ κοντά στον πανελλαδικό σταθμισμένο μέσο όρο:

Νομός Αττικής: Η αμόλυβδη 95 οκτανίων διαμορφώθηκε στα 2,114 €/λτ., η 100άρα στα 2,315 €/λτ., το Diesel κίνησης στα 1,796 €/λτ. και το υγραέριο στα 1,149 €/λτ.

Νομός Θεσσαλονίκης: Η τιμή της απλής αμόλυβδης ανήλθε στα 2,118 €/λτ., της 100άρας στα 2,305 €/λτ., το Diesel κίνησης στα 1,802 €/λτ. και το Autogas στα 1,123 €/λτ.