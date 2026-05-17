Ολοκληρώθηκαν τα playoffs της Stoiximan Super League με τη διεξαγωγή της 6ης και τελευταίας αγωνιστικής, που έριξε την αυλαία της διαδικασίας.

Ο Ολυμπιακός έμεινε στο 1-1 απέναντι στην ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια και κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία.

Την ίδια ώρα, ο ΠΑΟΚ αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με τον Παναθηναϊκό στο τελευταίο ιστορικό παιχνίδι που διεξήχθη στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας («Απόστολος Νικολαΐδης»), αποτέλεσμα που τον έφερε στην τρίτη θέση της τελικής κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της 6ης αγωνιστικής

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-2

ΑΕΚ – Ολυμπιακός 1-1

Η τελική βαθμολογία των playoffs της Stoiximan Super League