Ο Παναθηναϊκός αποχαιρέτησε τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας με ισοπαλία 2-2 απέναντι στον ΠΑΟΚ, σε ένα παιχνίδι με έντονο συναισθηματικό και αγωνιστικό χαρακτήρα για την τελευταία αγωνιστική των playoffs.

Οι «πράσινοι» βρέθηκαν να χάνουν με δύο γκολ διαφορά χάρη στα τέρματα των Οζντόεφ και Μύθου, όμως στο δεύτερο μέρος έβγαλαν αντίδραση και επέστρεψαν στο ματς με τους Τσέριν και Ταμπόρδα, διαμορφώνοντας το τελικό αποτέλεσμα.

Η ισοπαλία αυτή είχε σοβαρές συνέπειες για τον ΠΑΟΚ, καθώς ο «Δικέφαλος του Βορρά» τερμάτισε τρίτος και έχασε το εισιτήριο για τα προκριματικά του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός μπήκε καλύτερα στην αναμέτρηση και προσπάθησε από νωρίς να επιβάλει τον ρυθμό του, όμως μετά το πρώτο εικοσάλεπτο ο ΠΑΟΚ ανέβασε την απόδοσή του και άρχισε να κυριαρχεί. Στο 30’ ο Οζντόεφ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά μετά από εκτέλεση κόρνερ του Πέλκα, ενώ πέντε λεπτά αργότερα ο Μύθου ολοκλήρωσε ιδανικά αντεπίθεση των φιλοξενούμενων για το 0-2.

Λίγο πριν από την ανάπαυλα, ο ΠΑΟΚ άγγιξε και τρίτο γκολ, όμως ο Λαφόν σταμάτησε τον Πέλκα, κρατώντας ζωντανό τον Παναθηναϊκό.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι «πράσινοι» μπήκαν αποφασισμένοι να αντιδράσουν. Αφού προειδοποίησαν με τον Ζαρουρί, άρχισαν να πιέζουν όλο και περισσότερο, εκμεταλλευόμενοι τις στατικές φάσεις και τα κενά στην άμυνα του ΠΑΟΚ.

Στο 68’ ο Τσέριν μείωσε σε 1-2 μετά από φάση διαρκείας μέσα στην περιοχή, ενώ στο 81’ ο Ταμπόρδα πήρε το ριμπάουντ μετά την απόκρουση του Παβλένκα σε κεφαλιά του Σφιντέρσκι και έγραψε το 2-2, ολοκληρώνοντας την ανατροπή του σκηνικού για τον Παναθηναϊκό.

Ο ΠΑΟΚ προσπάθησε να αντιδράσει στα τελευταία λεπτά και έχασε σημαντική ευκαιρία με τον Κωνσταντέλια, ενώ στις καθυστερήσεις διαμαρτυρήθηκε έντονα για χέρι του Καλάμπρια μέσα στην περιοχή, με τον διαιτητή να αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί.

Το ματς κρίθηκε στην εικόνα του δεύτερου ημιχρόνου, όπου ο Παναθηναϊκός έβγαλε ενέργεια και χαρακτήρα, σε αντίθεση με τον ΠΑΟΚ που δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά το υπέρ του 0-2 και τελικά πλήρωσε την αδυναμία του να «κλειδώσει» τη νίκη.