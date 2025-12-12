Φέτος οι συντάξεις του Ιανουαρίου θα μπουν νωρίτερα στους λογαριασμούς, δίνοντας λίγη ανακούφιση πριν από τα Χριστούγεννα. Οι πρώτοι που θα δουν τα χρήματα είναι οι νέοι συνταξιούχοι και όσοι ανήκουν στα ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, από τις 19 Δεκεμβρίου. Λίγο αργότερα, τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, θα ακολουθήσουν οι πληρωμές για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταμεία.

Στην πράξη, τα χρήματα θα φανούν ακόμη νωρίτερα στα ΑΤΜ:

Από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, μετά τις 17:00, για όσους πληρώνονται στις 19 Δεκεμβρίου.

Από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, μετά τις 17:00, για όσους πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου.

Οι αυξήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ποσό, ενώ το καθεστώς καταβολής παραμένει το ίδιο. Oι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, συνεχίζουν να πληρώνονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως ορίζει ο νόμος 4387/2016.

Οι συντάξεις

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

