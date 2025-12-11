Φέτος, οι συντάξεις του Ιανουαρίου καταβάλλονται νωρίτερα, δίνοντας μια μικρή «ανάσα» πριν από τις γιορτές. Από τις 19 Δεκεμβρίου, οι πρώτες πληρωμές, κυρίως για νέους συνταξιούχους και τα ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ, θα αρχίσουν να εμφανίζονται στους λογαριασμούς. Ακολουθούν τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου οι καταβολές για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταμεία.

Στην πράξη, τα χρήματα θα φανούν ακόμη νωρίτερα στα ΑΤΜ:

Από το απόγευμα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, μετά τις 17:00, για όσους πληρώνονται στις 19 Δεκεμβρίου.

Από το απόγευμα της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, μετά τις 17:00, για όσους πληρώνονται στις 22 Δεκεμβρίου.

Οι αυξήσεις έχουν ήδη ενσωματωθεί στο ποσό, ενώ το καθεστώς καταβολής παραμένει το ίδιο. Oι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, συνεχίζουν να πληρώνονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως ορίζει ο νόμος 4387/2016.

Οι συντάξεις

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο