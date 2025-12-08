Φέτος, οι συντάξεις Ιανουαρίου φτάνουν στους λογαριασμούς των συνταξιούχων νωρίτερα από το συνηθισμένο. Από τις 19 Δεκεμβρίου, οι πρώτες καταβολές για νέους συνταξιούχους και ταμείο ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ θα φανούν στους λογαριασμούς σας, ενώ την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου θα ξεκινήσουν οι πληρωμές για ΙΚΑ, Δημόσιο, ΝΑΤ και τα υπόλοιπα ταμεία. Η πρόωρη πίστωση σημαίνει ότι οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τα χρήματά τους λίγο πριν τις γιορτές, με τις αυξήσεις των συντάξεων ήδη ενσωματωμένες. Μάλιστα, στα ΑΤΜ εμφανίζονται την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα. Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Οι συντάξεις

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο