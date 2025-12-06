Οι γιορτές φέτος έρχονται λίγο νωρίτερα για χιλιάδες συνταξιούχους, καθώς οι συντάξεις Ιανουαρίου θα πιστωθούν πιο γρήγορα στους λογαριασμούς τους. Με τις πρώτες πληρωμές να ξεκινούν από τις 19 Δεκεμβρίου, πολλοί θα δουν τα χρήματα στο ΑΤΜ πριν από τα Χριστούγεννα, γεγονός που δίνει σημαντική «ανάσα» ενόψει των αυξημένων εξόδων των ημερών.

Τα ποσά των συντάξεων Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων και είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ από την προηγούμενη εργάσιμη μετά τις 17:00.

Υπενθυμίζεται ότι οι συντάξεις, κύριες και επικουρικές, συνεχίζουν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, σύμφωνα με τον νόμο 4387/2016.

Οι συντάξεις

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

ΟΓΑ – Αγρότες

ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

ΝΑΤ – Ναυτικοί

Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο