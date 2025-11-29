Τον οδικό χάρτη των νέων προσλήψεων στο Δημόσιο, αλλά και των αυξήσεων μισθών και συντάξεων έως το 2029, περιγράφει το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-2029, το οποίο παρουσιάστηκε στο Υπουργικό Συμβούλιο από τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον υφυπουργό Θάνο Πετραλιά.

Αν και υπερβαίνει χρονικά μία κυβερνητική θητεία, ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός αποτελεί πλέον θεσμοθετημένη υποχρέωση της χώρας. Είναι ο πρώτος που συντάσσεται βάσει των νέων ευρωπαϊκών κανόνων και θα συνοδεύει κάθε χρόνο την κατάθεση του κρατικού προϋπολογισμού. Ουσιαστικά, λειτουργεί ως αφετηρία της οικονομικής πολιτικής, καθώς κάθε χώρα καταρτίζει πλέον τετραετείς προϋπολογισμούς, εξασφαλίζοντας τη συμμόρφωση με τους δημοσιονομικούς στόχους που εγκρίνει η Κομισιόν.

Αυξήσεις μισθών και νέες προσλήψεις

Το πρόγραμμα προβλέπει νέα μέτρα από το 2026, με στόχο την αύξηση του μέσου μισθού στα 1.500 ευρώ και του κατώτατου στα 950 ευρώ έως το 2027. Παράλληλα, προβλέπονται συνεχείς αυξήσεις εισοδημάτων, μείωση της ανεργίας και 148.500 νέες προσλήψεις στο Δημόσιο μέχρι το 2029.

Σύμφωνα με το σχέδιο, ο κρατικός προϋπολογισμός θα ενισχύσει τα εισοδήματα των πολιτών κατά πάνω από 10 δισ. ευρώ την τετραετία 2026-2029, με σταδιακή αύξηση κάθε χρόνο. Το 2025 το όφελος εκτιμάται σε 3,04 δισ. ευρώ, ενώ το 2029 θα φτάσει τα 10,1 δισ. ευρώ.

Το μεγαλύτερο κύμα προσλήψεων

Για την περίοδο 2025-2029 προβλέπονται 148.533 προσλήψεις στη γενική κυβέρνηση, έναντι 109.540 αποχωρήσεων. Το 2026 αναμένονται 35.840 νέες θέσεις, πέραν των 31.434 που θα έχουν καλυφθεί έως το τέλος του 2025. Οι προσλήψεις θα συνεχιστούν με ρυθμό περίπου 27.000 ετησίως έως το 2029, υπερβαίνοντας τον κανόνα «μία πρόσληψη για κάθε αποχώρηση».

Αυξήσεις πάνω από τον πληθωρισμό

Το πρόγραμμα προβλέπει αύξηση της απασχόλησης και των αποδοχών τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, με ρυθμούς που θα υπερβαίνουν τον πληθωρισμό. Ο μέσος μισθός αναμένεται να φτάσει τα 1.500 ευρώ το 2027, από 1.342 ευρώ το 2024, ενώ ο κατώτατος θα αυξηθεί σταδιακά στα 950 ευρώ το 2027.

Οι δημόσιοι υπάλληλοι θα λάβουν νέα οριζόντια αύξηση το 2026, ίση με την αύξηση του κατώτατου μισθού, ύψους 360 εκατ. ευρώ. Η ανεργία προβλέπεται να μειωθεί στο 8,6% το 2026, το χαμηλότερο ποσοστό από το 2008.

Από το 2026, λόγω της μείωσης φόρων και εισφορών, θα αυξηθούν οι καθαρές αποδοχές των εργαζομένων. Οι μέσες καθαρές αμοιβές αναμένεται να αυξηθούν κατά 5%, ποσοστό υπερδιπλάσιο του προβλεπόμενου πληθωρισμού (2,2%).

Ενίσχυση συντάξεων και κοινωνικών παροχών

Για τους συνταξιούχους, το κονδύλι των συντάξεων προβλέπεται να αυξηθεί από 34,3 δισ. ευρώ το 2025 σε 40,1 δισ. ευρώ το 2029, με συνολική ενίσχυση 14 δισ. ευρώ. Το 2026, για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, 671.000 συνταξιούχοι θα λάβουν το 50% της αύξησης, ενώ από το 2027 θα λαμβάνουν το 100%.

Επιπλέον, 1,4 εκατ. χαμηλοσυνταξιούχοι άνω των 65 ετών με εισόδημα έως 14.000 ευρώ (άγαμοι) ή 26.000 ευρώ (έγγαμοι) θα λαμβάνουν κάθε Νοέμβριο ενίσχυση 250 ευρώ, συνολικού ύψους 360 εκατ. ευρώ ετησίως.

Νέες παρεμβάσεις από το 2027

Από το 2027 προβλέπεται πλήρης κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για κύριες κατοικίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, καθώς και νέα μείωση ασφαλιστικών εισφορών κατά μισή μονάδα. Παράλληλα, θα υπάρξει μείωση φόρου για ελεύθερους επαγγελματίες και φοροελαφρύνσεις για ιδιοκτήτες που εκμισθώνουν ακίνητα τα οποία παρέμεναν κλειστά.

Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πρόγραμμα 2026-2029, σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτυπώνει τη στρατηγική για τη στήριξη της απασχόλησης και τη βελτίωση των πραγματικών εισοδημάτων, εντός των δημοσιονομικών στόχων που έχει θέσει η κυβέρνηση.