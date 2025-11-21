Δημοσιεύθηκε την Τρίτη (18/11), στο ΦΕΚ η προκήρυξη 4ΓΒ/2025, που αφορά την πρόσληψη 132 μόνιμου προσωπικού σε διάφορους φορείς του Δημοσίου.

Μεταξύ των θέσεων ξεχωρίζουν αυτές σε Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, που αποτελούν από τις πιο δημοφιλείς επιλογές για τους υποψηφίους. Περιλαμβάνονται, επίσης, θέσεις στην ΑΑΔΕ.

Σημαντικό στοιχείο είναι ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι επιτυχόντες του πρώτου πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2Γ/2022, τόσο για την Πανεπιστημιακή (ΠΕ) όσο και για την Τεχνολογική Εκπαίδευση (ΤΕ), δίνοντάς τους τη δυνατότητα να διεκδικήσουν μόνιμη θέση στο Δημόσιο.

Κατανομή θέσεων στα ΚΕΠ

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης: 23 θέσεις

ΚΕΠ Δήμου Αμφιλοχίας – 1

ΚΕΠ Δήμου Προσοτσάνης – 1

ΚΕΠ Δήμου Χαλκιδέων – 2

ΚΕΠ Δήμου Γορτύνας – 1

ΚΕΠ Δήμου Μαλεβιζίου – 1

ΚΕΠ Δήμου Φαιστού – 1

ΚΕΠ Δήμου Ηγουμενίτσας – 1

ΚΕΠ Δήμου Βόλβης – 1

ΚΕΠ Δήμου Θεσσαλονίκης – 1

ΚΕΠ Δήμου Καλαμαριάς – 1

ΚΕΠ Δήμου Ωραιοκάστρου – 1

ΚΕΠ Δήμου Αθηναίων – 1

ΚΕΠ Δήμου Καισαριανής – 1

ΚΕΠ Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας/Χαλκηδόνας – 1

ΚΕΠ Δήμου Νότιας Κέρκυρας – 1

ΚΕΠ Δήμου Κοζάνης – 1

ΚΕΠ Δήμου Μονεμβασιάς – 1

ΚΕΠ Δήμου Αγιάς – 1

ΚΕΠ Δήμου Αγίου Νικολάου – 1

ΚΕΠ Δήμου Αγίου Βασιλείου – 1

ΚΕΠ Δήμου Σιντικής – 1

ΚΕΠ Δήμου Τήνου – 1

ΚΕΠ Δήμου Ηρωικής Νήσου Ψαρών – 1

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: 7 θέσεις

ΚΕΠ Δήμου Διστόμου-Αράχοβας-Αντίκυρας – 1

ΚΕΠ Δήμου Καρύστου – 1

ΚΕΠ Δήμου Πύργου – 1

ΚΕΠ Δήμου Αργοστολίου – 1

ΚΕΠ Δήμου Κερατσινίου-Δραπετσώνας – 1

ΚΕΠ Δήμου Αμαρίου – 1

ΚΕΠ Δήμου Λαμιέων – 1

ΚΕΠ Δήμου Πολυγύρου – 1

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι που διαθέτουν τα απαραίτητα προσόντα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στο ΑΣΕΠ, συνοδευόμενη από παράβολο 3 ευρώ.

Η προθεσμία ξεκινά την Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, στις 08:00 και λήγει την Τρίτη, 16 Δεκεμβρίου 2025, στις 14:00.

Δείτε το ΦΕΚ εδώ