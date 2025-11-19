Η ΟΣΥ προχωρά σε νέες προσλήψεις 290 οδηγών λεωφορείων, με τη σχετική προκήρυξη να έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στη Διαύγεια.

Από σήμερα, Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025, έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής πλατφόρμας στο www.osy.gr.

Σύμφωνα με την προκήρυξη 2/2025, η πλήρωση των 290 θέσεων του κλάδου ΔΕ Οδηγών, ειδικότητας ΔΕ Οδηγών κατηγορίας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, θα πραγματοποιηθεί βάσει σειράς προτεραιότητας.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, «εναρμονισμένη πλήρως με την κατεύθυνση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η ΟΣΥ επικεντρώνει τις ενέργειές της στη μείωση του χρόνου των αποστάσεων, με προτεραιότητα στις βασικές γραμμές που εξυπηρετούν τον μεγαλύτερο όγκο των επιβατών, αλλά και στο σύνολο του συγκοινωνιακού δικτύου».

Η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η ένταξη των νέων οδηγών στο συγκοινωνιακό έργο, σε συνδυασμό με τις συνεχείς παραλαβές σύγχρονων οχημάτων, αποτελεί σημαντικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό των αστικών συγκοινωνιών.