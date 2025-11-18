Με το Προεδρικό Διάταγμα 98/2025 (Α’ 201) μονιμοποιούνται 423 Πυροσβέστες Πενταετούς Υποχρέωσης. Η απόφαση αυτή, πάρθηκε μετά από πρόταση του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη.

Το υπουργείο σημειώνει ότι η ενέργεια αυτή εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για αύξηση της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος, δίνοντας έμπρακτα το μήνυμα ότι η δουλειά και η αφοσίωση των πυροσβεστών αναγνωρίζεται και ανταμείβεται.

«Η ενέργεια αυτή είναι μια έμπρακτη αναγνώριση της συνεισφοράς τους και εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της κυβέρνησης για αύξηση της δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος», σημειώνει το υπουργείο.

Η μονιμοποίηση των 423 πυροσβεστών αποτελεί μια σημαντική ενίσχυση για το Σώμα, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι ανάγκες για έγκαιρη και αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών είναι μεγαλύτερες από ποτέ.