Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρευρίσκεται σήμερα στο Αεροδρόμιο Μεγάρων για την παραλαβή τριών νέων αεροσκαφών Diamond DA62 MPP, που ενισχύουν τις δυνατότητες του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση πυρκαγιών.

Αργότερα, θα συναντηθεί με πολίτες στην Ελευσίνα και στις 17:00 θα έχει επίσημη συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας του Λιβάνου, Michel Menassah, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Δείτε την εκδήλωση:

«Με πολύ μεγάλη χαρά υποδεχόμαστε σήμερα τα πρώτα ιδιόκτητα αεροσκάφη στην ιστορία του Πυροσβεστικού Σώματος», είπε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην τελετή για την παραλαβή των 3 αεροσκαφών Diamond DA62MPP στο Αεροδρόμιο Μεγάρων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι αυτή η τελετή σηματοδοτεί το πρώτο βήμα του προγράμματος αναβάθμισης στο πλαίσιο του προγράμματος ΑΙΓΙΣ και σημείωσε ότι «Όσο η μάχη με την κλιματική αλλαγή γίνεται πιο δύσκολη πρέπει να αναβαθμίζουμε τα μέσα μας».

Ο πρωθυπουργός, δήλωσε εντυπωσιασμένος από τις επιχειρησιακές δυνατότητες των νέων αεροσκαφών τα οποία όπως τόνισε «σηματοδοτούν ένα ποιοτικό άλμα στην εναέρια επιτήρηση και παρακολούθηση των πυρκαγιών». «Αυτά που κάνατε με το μάτι θα γίνονται με την χρήση των πιο υπερσύγχρονων καμερών», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως εξήγησε «η εσωτερική και η εξωτερική ασφάλεια της χώρας αντιμετωπίζεται μέσα από ένα ενιαίο δόγμα: Αν χρειαστεί η επιτήρηση των συνόρων αυτό θα πολλαπλασιάσει την ισχύ της χώρας».

Προανήγγειλε και την απόκτηση και άλλων μέσων καθώς όπως τόνισε θα ακολουθήσουν ελικόπτερα κατάσβεσης με τα δυο πρώτα να έρχονται το καλοκαίρι του 2026. «Επίσης θα ανανεωθεί ο στόλος με νέα Canadair. Το πρώτο 515 που θα κατασκευαστεί και θα παραδοθεί στην Πολεμική Αεροπορία το 2028 θα μπορεί να επιχειρεί το βράδυ κάτι που αναβαθμίζει τη δυνατότητα που έχουμε να σβήνουμε φωτιές».

«Σε μια εφιαλτική χρονιά για την Ευρώπη εμείς ήμασταν λίγα κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών. Σας ευχαριστώ και ξεκινάμε από τώρα τον σχεδιασμό της νέας αντιπυρικής περιόδου. Έχουμε δει το αποτύπωμα της τεχνολογίας στην κατάσβεση δασικών πυρκαγιών και η δράση για την επιτήρηση με drones έχει αποδώσει θεαματικά αποτελέσματα και είναι κάτι που θα συνεχιστεί και θα εντατικοποιηθεί τον επόμενο χρόνο. Ευχαριστώ το Υπερταμείο και το PPF γιατί κλήθηκαν να διαχειριστούν έναν τεράστιο όγκο διαγωνισμών σε ασφυκτικά χρονοδιαγράμματα που έχουν τεθεί από την ΕΕ για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από ευρωπαϊκούς πόρους», τόνισε και ευχήθηκε για τα νέα αεροσκάφη να είναι καλοτάξιδα και σύντομα να ακολουθήσουν και άλλες σημαντικές αναβαθμίσεις».

Ποιες είναι οι δυνατότητές τους

Τα δικινητήρια, υψηλών επιδόσεων, τετραθέσια DA62MPP, που θα ενταχθούν στο στόλο του Πυροσβεστικού Σώματος, είναι εξοπλισμένα με υποσυστήματα αισθητήρων και υποδομές επικοινωνιών και προορίζονται να δρουν ως συντονιστικά επιχειρήσεων πυρόσβεσης όσο και χερσαία.