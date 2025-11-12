«Αθήνα και Λευκωσία παραμένουν προσηλωμένες στην ειρηνική συνεργασία με βάση το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Σε μια συγκυρία αβεβαιότητας αποτελούν πυλώνες σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή, κάτι που αποτυπώθηκε έμπρακτα με τις πολύ σημαντιικές συμφωνίες αμερικανικών εταιριών που υπογράφηκαν πριν από λίγες μέρες στην πατρίδα μας, οι οποίες συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια ολόκληρης της Ευρώπης, από τη Μεσόγειο ως την Μολδαβία και την Ουκρανία», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την ολοκλήρωση των εργασιών της 3ης Διακυβερνητικής Συνόδου Κύπρου-Ελλάδας.

«Ακολουθούμε την Κύπρο στα ζητήματα των γεωτρήσεων», τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, κάνοντας λόγο για ένα «ιστορικό κεφάλαιο για την πατρίδα μας» που ανοίξε πριν από λίγες ημέρες, καθώς «ύστερα από 40 χρόνια ετοιμάζεται το πρώτο ερευνητικό γεωτρύπανο να πιάσει δουλειά εντός των επόμενων 18 μηνών στο Ιόνιο».

«Όλες οι εξελίξεις καταδεικνύουν τη στρατηγική σημασία των χωρών μας για το σύνολο της ευρωπαϊκής ηπείρουυ», είπε ο πρωθυπουργός καταδεικνύοντας «τον καταλυτικό ρόλο σχημάτων όπως το 3+1 που ενεργοποιήθηκε και πάλι σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας».

«Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην επικαιροποίηση των τεχνικών παραμέτρων του έργου διασύνδεσης των δύο χωρών, ώστε να ενισχυθεί και με την είσοδο νέων, ισχυρών επενδυτών, κάτι που είναι προς όφελος όλων μας», σημείωσε ο πρωθυπουργός.

