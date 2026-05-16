Αιχμηρή και με πολιτικοιδεολογικο πρόσημο ήταν η παρέμβαση του Νίκου Δένδια στο συνέδριο της ΝΔ. Από το Metropolitan Expo ο υπουργός Αμυνας σημείωσε με νόημα ότι η ΝΔ «δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών». Και προειδοποίησε για αποκοπή από τη βάση, επαναλαμβάνοντας τον προβληματισμό του για τις δημοσκοπικές επιδόσεις του κυβερνώντος κομματος. «Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο δεν δημιουργεί σε εμάς αίσθηση μονοκρατορίας» είπε και έκανε ένα βήμα παρακάτω λέγοντας ευθέως ότι η ανάγνωση της δημοσκοπικής εικόνας «ως διαφοράς από τον δεύτερο και τον τρίτο δεν είναι σωστή».

Διερωτήθηκε «είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, τις ολιγωρίες μας, ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις;», εκτιμώντας ότι «ο εγκλεισμός είναι βαθιά επικίνδυνος, εύκολα εξελίσσεται σε κυβερνητικό ιδρυματισμό»

Είπε μεταξύ άλλων:

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν είμαι μαζί σας. Τη χαρά που νοιώθει κάποιος στο σπίτι του. Με τους ανθρώπους του. Μαζί έχουμε περάσει πολλά. Νίκες, ήττες. Πίκρες, χαρές. Μαζί, μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε μάχη. Τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Με το ύφος που επιβάλει η παράδοσή μας. Με το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας.

Με ένα σκοπό: Μια φιλελεύθερη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μια Ελλάδα με ίσες ευκαιρίες. Για όλους. Μια Ελλάδα που ενώνει. Που δεν διχάζει. Μια Ελλάδα που ακμάζει. Την Ελλάδα που οραματίστηκε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας.

Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το Κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Το σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος.

Η Νέα Δημοκρατία δεν περιχαρακώνεται ιδεολογικά. Δεν εγκλωβίζεται σε διλήμματα δεξιάς-αριστεράς. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών. Δίπλα σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Δίπλα, κυρίως, στους ευάλωτους. Είμαστε το κόμμα των πολλών. Το πραγματικά λαϊκό κόμμα. Δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό χαρακτήρα μας. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας.

Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρεις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας. Στο κόμμα του διαλόγου. Στο κόμμα της ευπρέπειας. Στο κόμμα της αλήθειας. Στο κόμμα των επιχειρημάτων. Στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα. Στο κόμμα του Γεωργίου Ράλλη, του Ευάγγελου Αβέρωφ, του Μιλτιάδη Έβερτ. Στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού. Αλλά πεδίο ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τους πολίτες.

Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό. Στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία. Πιστεύει στο λαό.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο Κράτος Δικαίου. Στην εφαρμογή των νόμων. Στην απονομή της Δικαιοσύνης. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία, η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική, δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Είμαι υπερήφανος που τις υπηρετώ. Που δεν παρεκκλίνω από αυτές. Που δεν συμβιβάζομαι, που δεν μεταλλάσσομαι, που δεν εξαρτώμαι, που δεν γίνομαι κλώνος άλλων αντιλήψεων, που δεν είμαι κακέκτυπο ξένων προς εμάς προτύπων.

Η Νέα Δημοκρατία είναι φιλελεύθερη. Οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν την αυτοκριτική. Ουδέποτε διεκδικήσαμε το αλάθητο. Αλλιώς δεν θα κάναμε Συνέδρια. Τα Συνέδρια δεν είναι απαγγελίες διθυραμβικών. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Είμαστε όμως και αυστηροί με τους εαυτούς μας. Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη, τις ολιγωρίες μας. Ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό».

Οφείλουμε να σας ακούμε. Εσάς, τα στελέχη μας. Να ακούμε τους βουλευτές μας. Με την ψήφο τους είμαστε Υπουργοί. Αυτοί διατηρούν πιο άμεση σχέση με την κοινωνία. Έχουν ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό ρόλο. Έχουν αγωνίες για τον τόπο τους. Για το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον της παράταξης.

Ξέρουμε ότι το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν πολιτική εντολή. Για να πάμε τολμηρά μπροστά. Δεν παριστάνουμε ότι τα καταφέραμε σε όλα. Γνωρίζουμε πού στεκόμαστε. Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο δεν δημιουργεί αίσθηση μονοκρατορίας. Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023.

Οι Ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μάς ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι.

Έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Διατηρείται ως πρόταγμα για την Ελλάδα η μετάβαση στη νέα εποχή, η αλλαγή κουλτούρας, η αλλαγή αντίληψης, να αφήσουμε οριστικά πίσω τη δήθεν κανονικότητα του χθες. Μια κακώς νοούμενη κανονικότητα. Τι κανονικότητα είχαν τα ελλείμματα; Τι κανονικότητα είχαν τα χρέη; Τι κανονικότητα είχαν τα λεφτόδεντρα; Τι κανονικότητα είχε ο λαϊκισμός; Τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πόσο καλύτερα θα είμασταν αν τον είχαν ακούσει οι Έλληνες.

Έχουμε καταφέρει πολλά από το 2019. Η χώρα έχει επιστρέψει στη σοβαρότητα. Έχει προοδεύσει σε πολλούς τομείς. Έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες να ξεφύγουμε οριστικά από το κρατικοδίαιτο μοντέλο και όσα αυτό σημαίνει. Να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι μόνο οι υπηρεσίες και ο τουρισμός κινούν την οικονομία. Ότι η επιδοματική πολιτική βελτιώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών. Ότι η συνεχής δημιουργία κρατικών δομών καλύπτει τα θεσμικά και λειτουργικά κενά.

Οι μεταρρυθμίσεις επιβάλλουν να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την κοινωνία. Επιβάλλουν να εξηγήσουμε στην κοινωνία. Με πολιτικούς όρους. Όχι επικοινωνιακούς. Να εξηγήσουμε το έργο μας, τις προτάσεις μας. Με ειλικρίνεια. Με προσήνεια. Οι πολίτες καταλαβαίνουν.

Μην μας πτοούν οι αντιδράσεις των οργανωμένων λίγων. Μας ενδιαφέρουν οι συμμαχίες με τις ευρύτατες υγιείς κοινωνικές ομάδες. Η συμπαράταξη με τους αγρότες, με τους μισθωτούς, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τους συνταξιούχους, με τα λαϊκά στρώματα. Ιδίως με όσους δεν προσλαμβάνουν το αφήγημα της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης στην τσέπη τους και τη ζωή τους. Με όσους αισθάνονται ξεχασμένοι, παραγκωνισμένοι.

Να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τους ευάλωτους. Να αισθάνεται ο πολίτης ότι το Κράτος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, και μόνο αυτό. Να αισθάνονται οι νέοι ότι μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Να επιταχύνουμε τη δημιουργία μίας ισχυρής ανταγωνιστικής οικονομίας. Μιας οικονομίας για τους νέους ανθρώπους. Για τα ελληνόπουλα του 21ου αιώνα. Με αναδιαρθρωμένη αγροτική παραγωγή. Με ενισχυμένη βιομηχανική παραγωγή. Με νέες τεχνολογίες. Με καινοτομία. Με Τεχνητή Νοημοσύνη. Με νεοφυείς επιχειρήσεις.