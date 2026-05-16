Η καθημερινή βόλτα είναι μία από τις σημαντικότερες ανάγκες του σκύλου μας και παίζει καθοριστικό ρόλο τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική του υγεία. Ως εκπαιδευτής σκύλων, προτείνω 3-4 βόλτες την ημέρα, με τουλάχιστον μία από αυτές να περιλαμβάνει όχι μόνο την ανακούφιση, αλλά τη σωματική και νοητική εκτόνωση και εξερεύνηση.

Πολλές φορές ξεχνάμε πως η βόλτα δεν γίνεται για εμάς, αλλά για τον σκύλο μας. Δώστε του χρόνο να μυρίσει, να παρατηρήσει το περιβάλλον και να αλληλεπιδράσει με ασφάλεια με όσα υπάρχουν γύρω του. Η όσφρηση για έναν σκύλο είναι ένας ολόκληρος τρόπος επικοινωνίας και εξερεύνησης του κόσμου. Επιλέξτε ήρεμα και ασφαλή μέρη για τις εξορμήσεις σας και προσπαθήστε να είστε πραγματικά παρόντες στη στιγμή. Αφήστε για λίγο το κινητό στην άκρη και ασχοληθείτε ουσιαστικά με τον τετράποδο φίλο σας.

Ενα μικρό παιχνίδι, μια απλή εντολή ή μια εύκολη δοκιμασία, όπως να ανέβει σε ένα χαμηλό σημείο ή να περάσει πάνω ή κάτω από ένα εμπόδιο, μπορούν να μετατρέψουν μια απλή βόλτα σε μια όμορφη εμπειρία συνεργασίας. Τις ημέρες με δύσκολες καιρικές συνθήκες, μπορούμε να περιοριστούμε στις απαραίτητες βόλτες για ανακούφιση και να αφιερώσουμε περισσότερο χρόνο σε διαδραστικά παιχνίδια και ασκήσεις μέσα στο σπίτι.

Το σημαντικότερο για έναν σκύλο δεν είναι να βρίσκεται συνεχώς παντού μαζί μας, αλλά να ζει στιγμές ηρεμίας, ασφάλειας και ουσιαστικής επικοινωνίας με τον άνθρωπό του.

Μια ποιοτική βόλτα, γεμάτη ενδιαφέρον, παιχνίδι και επαφή, μπορεί να προσφέρει πολύ περισσότερα στην καθημερινότητά του απ’ ό,τι μια καφετέρια ή τα εμπορικά μαγαζιά.

Φυσικά, δεν αφήνουμε ποτέ τον σκύλο μας ελεύθερο σε μη ασφαλείς χώρους και φροντίζουμε πάντα να μαζεύουμε τις ακαθαρσίες του, δείχνοντας σεβασμό προς το περιβάλλον και τους γύρω μας.

Ο Μάνος Σπάθαρος είναι θετικός εκπαιδευτής σκύλων, απόφοιτος της Dogfriendly Academy