Νέες προσλήψεις «τρέχουν» στους δήμους όλης της χώρας, καθώς υπογράφηκε από την Υφυπουργό Εσωτερικών, Βιβή Χαραλαμπογιάννη, η έγκριση για 232 θέσεις τακτικού προσωπικού σε διάφορες ειδικότητες. Οι σχετικές προκηρύξεις αναμένεται να αναρτηθούν τις επόμενες ημέρες από τους ίδιους τους φορείς, δίνοντας την ευκαιρία σε δεκάδες υποψήφιους να ενταχθούν στο δημόσιο με μόνιμη σχέση εργασίας.

Οι θέσεις αφορούν κυρίως προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων, όπως διοικητικό, τεχνικό, καθαριότητας και υποστήριξης, και αναμένεται να καλύψουν επείγουσες ανάγκες των ΟΤΑ.

Αυτοί είναι οι 11 δήμοι

Πότε βγαίνουν οι προκηρύξεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι προκηρύξεις για την πλήρωση των θέσεων αυτών θα δημοσιοποιηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες από τους ίδιους τους Δήμους.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να παρακολουθούν τις επίσημες ανακοινώσεις των φορέων, καθώς κάθε δήμος θα εκδώσει ξεχωριστή προκήρυξη με τις προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα προσόντα και τις ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων.

Δείτε ΕΔΩ την εγκριτική απόφαση