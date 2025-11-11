Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την πρόσληψη 5.383 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ) όσο και στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2025–2026.

Προσλήψεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση

1.437 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση (ΕΑΕ)

1.149 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων στη Γενική Εκπαίδευση

Λόγω περιορισμένου ενδιαφέροντος από υποψηφίους των πινάκων ΑΣΕΠ, δεν κατέστη δυνατή η κάλυψη 1.025 θέσεων Δασκάλων Ειδικής Αγωγής. Για τις θέσεις αυτές θα εκδοθεί ειδική προκήρυξη το επόμενο διάστημα.

Προσλήψεις στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

771 εκπαιδευτικοί στην ΕΑΕ

2.005 εκπαιδευτικοί στη Γενική Εκπαίδευση

16 εκπαιδευτικοί κλάδου ΤΕ16 σε Μουσικά Σχολεία

Επιπλέον, στη Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων προσλαμβάνονται 5 προσωρινοί αναπληρωτές (κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01 και ΠΕ83), εκ των οποίων 3 για Παράλληλη Στήριξη.

Υποχρέωση ανάληψης υπηρεσίας

Οι προσλαμβανόμενοι πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025. Όλες οι οδηγίες και πληροφορίες για τη διαδικασία τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.minedu.gov.gr/anaplirotes

Αναλυτικοί πίνακες προσλήψεων

Προηγούμενες φάσεις προσλήψεων

Κατά τις δύο πρώτες φάσεις προσλήψεων αναπληρωτών (Αύγουστος & Σεπτέμβριος), το ΥΠΑΙΘΑ είχε ήδη προσλάβει:

Α’ φάση: 24.791 άτομα 18.566 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 6.225 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Β’ φάση: 11.001 άτομα 9.445 αναπληρωτές εκπαιδευτικούς 1.556 μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ

Συμπληρωματικές προσλήψεις: 411 άτομα (284 εκπαιδευτικοί, 127 μέλη ΕΕΠ–ΕΒΠ)

Ειδική Αγωγή: Προσλήψεις 1.005 αναπληρωτών

Προσλαμβάνονται 1.005 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού, για πλήρους ωραρίου θέσεις το 2025–2026:

116 σε ΣΜΕΑΕ

651 στην Παράλληλη Στήριξη

138 στα ΚΕΔΑΣΥ

81 στα ΣΔΕΥ (ΚΕΔΑΣΥ)

19 σε ΕΠΑΛ

Δεν βρέθηκαν 162 υποψήφιοι για ισάριθμες διαθέσιμες θέσεις.

Κενές θέσεις

Από το σύνολο των 7.974 εκπαιδευτικών που κλήθηκαν, 1.586 δεν ανταποκρίθηκαν, αφήνοντας 1.424 κενά σε Δημοτικά, Γυμνάσια, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, καθώς και 162 θέσεις ΕΕΠ–ΕΒΠ ακάλυπτες.

Το Υπουργείο προγραμματίζει Ειδική Προκήρυξη Κάλυψης Κενών για να συμπληρωθούν οι ανάγκες των σχολικών μονάδων.