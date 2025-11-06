Κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια πραγματοποιούν μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί σήμερα Πέμπτη 6 Νοεμβρίου σε πολλές πόλεις της χώρας, με τη λειτουργία των σχολείων να επηρεάζεται.

Eιδικότερα, ομοσπονδίες ΔΟΕ και ΟΛΜΕ απευθύνουν κάλεσμα στους εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο πανεκπαιδευτικό Πανεκπαιδευτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα — Μαθητές, φοιτητές και εκπαιδευτικοί διαμαρτύρονται για τα προβλήματα στην εκπαίδευση, στα Προπύλαια. Συλλαλητήρια επίσης θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες 40 πόλεις της περιφέρειας.

Όπως αναφέρεται σε σχετικές ανακοινώσεις, οι ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν τα κενά που εξακολουθούν να υπάρχουν στα σχολεία, να γίνουν διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών για την κάλυψη όλων των αναγκών της εκπαίδευσης, να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς, καθώς επίσης και καλύτερο σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δράσεων, ούτως ώστε να μην είναι εις βάρος του ωρολόγιου και αναλυτικού προγράμματος.

«Βγαίνουμε στους δρόμους γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε ένα σύγχρονο μάθημα μέσα σε τάξεις με δεκάδες κενά και ελλείψεις. Διδάσκουμε σε σχολεία ακατάλληλα και παραμελημένα, βλέπουμε τους μαθητές μας να εξουθενώνονται στο φροντιστήριο και να ζουν μέσα στην ανασφάλεια. Πολλά παιδιά δεν έχουν καν λεωφορείο για να φτάσουν στο σχολείο, ενώ οι υποσχέσεις για “μεταρρυθμίσεις” αποδεικνύονται πολιτικές που φέρνουν περισσότερη φτώχεια και ανισότητα», αναφέρει χαρακτηριστικά η ΟΛΜΕ.

«Στις 6 Νοεμβρίου ακούγεται η δική μας φωνή, η φωνή των εκπαιδευτικών που ζούμε καθημερινά μέσα στην τάξη τις ανισότητες και τους φραγμούς στη μόρφωση! Ακούγεται δυνατά και καθαρά η φωνή των εκπαιδευτικών που κρατάμε μόνοι μας όρθια τα σχολεία της χώρας», τονίζεται από τη ΔΟΕ.