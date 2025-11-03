Με ιδιαίτερη λαμπρότητα πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών – Παραρτήματος Κύπρου στη Λευκωσία, σηματοδοτώντας ένα ιστορικό ορόσημο για την ελληνική και κυπριακή τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η τελετή ανέδειξε τη στενή ακαδημαϊκή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου και τη νέα εποχή διεθνοποίησης για το αρχαιότερο πανεπιστήμιο του Ελληνισμού.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν παρουσία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη, του Αρχιεπισκόπου Κύπρου Γεωργίου, του Πρύτανη του ΕΚΠΑ Γεράσιμου Σιάσου και του Δημάρχου Λευκωσίας Χαράλαμπου Προύντζου. Την Ελληνική Κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Κώστας Βλάσης.

Στην τελετή παρέστησαν επίσης η Πρόεδρος της Βουλής Αννίτα Δημητρίου, ο τέως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, καθώς και μέλη της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων η Υπουργός Παιδείας Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Υπουργός Άμυνας Βασίλης Πάλμας και ο Υπουργός Δικαιοσύνης Μάριος Χαρτσιώτης. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεσμικών και επιστημονικών φορέων, καθώς και πρυτανικές αρχές του ΕΚΠΑ.

Η τελετή και το μήνυμα διεθνοποίησης

Η εκδήλωση κορυφώθηκε με την ξενάγηση των επισήμων στους νέους χώρους της Ιατρικής Σχολής του Παραρτήματος, όπου ξεκίνησαν ήδη τα μαθήματα των πρώτων φοιτητών. Ο Πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος χαρακτήρισε την ίδρυση του Παραρτήματος «το πιο ιστορικό βήμα διεθνοποίησης» του Πανεπιστημίου, υπογραμμίζοντας τους δεσμούς δύο αιώνων που συνδέουν το ΕΚΠΑ με την Κύπρο. Όπως ανέφερε, «η ακαδημαϊκή συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου θα συνεχίσει να αποτελεί ισχυρό μοχλό προόδου και ανάπτυξης».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τόνισε ότι πρόκειται για «ιστορικό βήμα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Κύπρο», ενώ ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου εξέφρασε τη «βαθιά ευγνωμοσύνη των χιλιάδων Κυπρίων που φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών». Ο Δήμαρχος Λευκωσίας σημείωσε ότι η λειτουργία του Παραρτήματος θα συμβάλει καθοριστικά στην αναζωογόνηση της πόλης.

Νέο κεφάλαιο για την ανώτατη εκπαίδευση

Η ίδρυση του Παραρτήματος του ΕΚΠΑ στην Κύπρο αποτελεί σταθμό για την ακαδημαϊκή συνεργασία των δύο χωρών. Ενισχύει τους εθνικούς δεσμούς, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για φοιτητές και ερευνητές και προάγει την επιστημονική αριστεία στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Παράρτημα θα λειτουργήσει αρχικά σε δύο πόλεις, Λευκωσία και Λάρνακα, με τέσσερις σχολές και οκτώ τμήματα.

Οι Σχολές και τα Τμήματα

Στη Σχολή Επιστημών Υγείας (Λευκωσία) περιλαμβάνονται το Τμήμα Ιατρικής και το Τμήμα Νοσηλευτικής.

Η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών διαθέτει τα Τμήματα Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία), καθώς και το Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα).

Η Φιλοσοφική Σχολή περιλαμβάνει το Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα) και το αγγλόφωνο πρόγραμμα «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (BAAG) στη Λευκωσία.

Τέλος, η Σχολή Επιστημών της Αγωγής (Λευκωσία) περιλαμβάνει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Έναρξη μαθημάτων και επόμενα βήματα

Τα μαθήματα της Ιατρικής Σχολής ξεκίνησαν στις 3 Νοεμβρίου 2025, αμέσως μετά την τελετή των εγκαινίων. Κατά τη διάρκεια του 2026 προγραμματίζεται η έναρξη εγγραφών στα υπόλοιπα επτά τμήματα, τα οποία θα αναπτύξουν πλήρεις ακαδημαϊκές δραστηριότητες στην Κύπρο.

Επικοινωνία

Τμήμα Ιατρικής (Λευκωσία): cyprusmed@med.uoa.gr

Τμήμα Νοσηλευτικής (Λευκωσία): cyprusnurs@nurs.uoa.gr

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Λευκωσία): cyprusecon@econ.uoa.gr

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Λευκωσία): cyprusba@ba.uoa.gr

Τμήμα Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Λάρνακα): cypruspms@pms.uoa.gr

Τμήμα Ψυχολογίας (Λάρνακα): cypruspsych@psych.uoa.gr

Αγγλόφωνο Πρόγραμμα BAAG (Λευκωσία): baag_cyprus@uoa.gr

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Λευκωσία): cyprusprimedu@primedu.uoa.gr