Το δημοτικό και το γυμνάσιο Ζαρού ανοίγουν αύριο, ενώ στα Βορίζια η διδασκαλία θα γίνεται εξ αποστάσεως ως τη Δευτέρα 10/11. Τότε, ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα στηρίξει μαθητές και εκπαιδευτικούς.

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ

Αύριο επαναλειτουργούν το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο Ζαρού, ενώ το δημοτικό και το νηπιαγωγείο Βοριζίων θα λειτουργήσουν εξ αποστάσεως μέχρι τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.

Ειδική ομάδα παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών θα βρεθεί τη Δευτέρα στα σχολεία Βοριζίων και Ζαρού για ψυχολογική στήριξη μαθητών, εκπαιδευτικών και οικογενειών.

Οι αποφάσεις για την επαναλειτουργία ελήφθησαν σε συνεργασία με στελέχη Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, ενώ προηγήθηκε ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, αύριο Τετάρτη ανοίγουν ξανά το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο Ζαρού. Αντίθετα, στα Βορίζια η λειτουργία του δημοτικού και του νηπιαγωγείου θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεκπαίδευσης, με επιστροφή των μαθητών στις τάξεις τους τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025.

Την ίδια ημέρα, στα σχολεία των Βοριζίων και του Ζαρού θα παρευρίσκεται ειδική ομάδα έμπειρων παιδοψυχολόγων και κοινωνικών λειτουργών. Στόχος της ομάδας είναι η ενίσχυση των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των οικογενειών τους, παρέχοντας ψυχολογική πρώτη βοήθεια, ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας της εκπαιδευτικής κοινότητας και διασύνδεση με μακροχρόνιες υπηρεσίες ψυχολογικής φροντίδας όπου αυτό κριθεί απαραίτητο.

Η ομάδα αυτή θα αποτελείται από τέσσερις παιδοψυχολόγους από την Αθήνα και τέσσερις κοινωνικούς λειτουργούς του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου Κρήτης. Τα μέλη ορίστηκαν από την πρόεδρο του Τμήματος, αναπληρώτρια καθηγήτρια Μαρία Παπαδάκη, σε συνεργασία με τον πρύτανη του ΕΛΜΕΠΑ, Νικόλαο Κατσαράκη.

Οι αποφάσεις σχετικά με την επαναλειτουργία των σχολείων στις δύο περιοχές ελήφθησαν σε συνεννόηση με τα στελέχη της Α΄θμιας και Β΄θμιας Εκπαίδευσης και τον Δήμαρχο Φαιστού, Γρηγόρη Νικολιδάκη.

Νωρίτερα σήμερα, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη στα γραφεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Ηράκλειο Κρήτης, με τη συμμετοχή των στελεχών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των Α΄θμιας, Β΄θμιας, ΠΥΣΠΕ και ΚΕΔΑΣΥ.