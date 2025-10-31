Σήμερα, Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025, ολοκληρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την απευθείας κατάταξη Αξιωματικών στο Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, όπως προβλέπει η πρόσφατη προκήρυξη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ ΑΣΕΠ, προκηρύσσονται δύο θέσεις Αξιωματικών Υγειονομικού ειδικής κατηγορίας, μία για Οδοντίατρο και μία για Ψυχολόγο, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Κατανομή και προσόντα

Οδοντίατροι: 1 θέση (με ειδίκευση στην Ορθοδοντική, κατ’ εξαίρεση χωρίς ειδίκευση αν δεν βρεθεί κατάλληλος υποψήφιος)

Ψυχολόγοι: 1 θέση

Οι υποψήφιοι μπορούν να επιλέξουν μόνο μία ειδικότητα. Αν δεν καλυφθούν όλες οι θέσεις μιας ειδικότητας, οι υπόλοιπες μπορούν να καλυφθούν από υποψηφίους της άλλης με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Απαραίτητα προσόντα:

Ελληνική ιθαγένεια και εγγραφή σε Μητρώα ή Δημοτολόγια

Ηλικία έως 38 ετών (γεννηθέντες από 01-01-1987 και μετά)

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων για τους άνδρες

Ελάχιστο ανάστημα: άνδρες 1,70 μ., γυναίκες 1,63 μ.

Υγειονομική καταλληλότητα (Ι/1)

Πτυχίο Οδοντιατρικής ή Ψυχολογίας ΑΕΙ ή ισότιμο

Άδεια άσκησης επαγγέλματος ή βεβαίωση νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος

Μέλος Οδοντιατρικού Συλλόγου για τους Οδοντιάτρους

Γνώση αγγλικής, γαλλικής, γερμανικής, ιταλικής ή ισπανικής γλώσσας (Β2)

Γνώση χειρισμού Η/Υ: επεξεργασία κειμένων, υπολογιστικά φύλλα, υπηρεσίες διαδικτύου

Καμία καταδίκη σε οποιοδήποτε βαθμό

Υποβολή αιτήσεων:

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στην παρακάτω διεύθυνση:

Επιτροπή Παραλαβής – Ελέγχου δικαιολογητικών, Μοριοδότησης και Κατάταξης Διαγωνισμού απευθείας κατάταξης Αξιωματικών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ειδικότητας Υγειονομικού Ειδικής Κατηγορίας έτους 2025, Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., Ακτή Βασιλειάδη-Πύλες Ε1-Ε2, Πειραιάς, Τ.Κ. 18510.

Το πλήρες ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο για όσους θέλουν να ελέγξουν όλες τις λεπτομέρειες (ΕΔΩ)